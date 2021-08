Kiel

So schnell kann ein erholsamer Urlaub enden: Das Ehepaar Weingärnter aus Mainz war gerade acht Tage mit dem Kreuzfahrer „Mein Schiff 6“ an der schwedische Küste unterwegs. Schon auf dem Schiff hörten sie vom Bahnstreik. Als sie am Ende der Reise nun am Montagmorgen wieder in Kiel festmachen, eilen sie mit ihren Koffern zum Kieler Hauptbahnhof. Hastig klären sie am Info-Point, wo und wann ein Zug fährt. Im Sauseschritt geht es zum noch wartenden Regionalexpress 70, der um 8.27 Uhr auf Gleis vier nach Hamburg fährt. Doch leider kommen sie zu spät. Obwohl sie an den ersten beiden Waggons den Türdrücker betätigen, wird nicht mehr geöffnet. Sekunden später können sie nur noch dem abfahrenden Zug hinterhersehen. „So ein Mist“, schimpft Erik Weingärtner (52). In zwei Stunden kommt der nächste. „Das ist ja ratzfatz“, sagen sie ironisch.

Viele Bahnreisende haben für den Streik Verständnis, nicht aber für den Zeitpunkt

„Der Streik kommt zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt“, sagt Birgit Weingärnter. „Trotzdem haben wir für die Forderungen vollstes Verständnis.“ Erik Weingärnter hat selbst einen Fliesenlegerbetrieb. „Drei Prozent mehr sind nicht zu viel.“

Mit vielen Koffern steht auch Hermann Scherer (64) am nun fast leeren Bahnsteig. Er ist bewusst nicht mit dem Zug um 8.27 Uhr gefahren. „Das war mir einfach zu voll.“ Corona lässt den Schweizer, der auf dem Weg nach Hause ist, nach wie vor vorsichtig sein. „Auch ich verstehe den Streik“, sagt er. „Aber der Zeitpunkt ist absolut der falsche.“ Während der Pandemie sollte man die Reisenden nicht vorsätzlich in schwierige Situationen bringen. „Überall heißt es Distanz, Distanz, Distanz. Und dann stehen alle platt an platt im Zug.“

Obwohl der nächste Zug nach Hamburg erst um 10.27 Uhr fährt, warten immer mehr Menschen am Kieler Hauptbahnhof. Vor allem die Reisenden der Kreuzfahrer trudeln jetzt nach und nach ein. „Ich hab’ so’n Hals“, stöhnt eine Reisende, die anonym bleiben möchte. „Die Lokführer verdienen reichlich, und wir sitzen hier und wissen nicht, wie wir nach Hause kommen sollen.“

Kein Verständnis für einen Streik zum jetzigen Zeitpunkt haben auch Vera (62) und Manfred Jäger (64) aus Altenbeken (Nordrhein-Westfalen), dem kleinsten ICE-Halt in Deutschland. „Es gibt so viele Leute, die durch Corona am Existenzminimum rumkrebsen und froh sind zu überleben“, sagt Vera Jäger. „Die Lokführer hätten noch ein Jahr mit ihren Forderungen warten sollen.“ Mit ihren Koffern harren die beiden nun am Bahnsteig der Dinge, die da kommen mögen. „Wir haben FFP2-Masken, sind doppelt geimpft. Nun hoffen wir das Beste.“

GDL-Mitglieder klären in Kiel auf der Kaisertreppe auf

Draußen auf der Kaisertreppe versammeln sich an diesem Morgen rund 40 Mitglieder der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL). Sie wollen für ihre Sache werben, aufklären. Auf den Unmut der Reisenden angesprochen, sagt Lokomotivführer Helge Holm (49) aus Schönberg: „Wann ist der richtige Zeitpunkt? Wir reden seit fast einem Jahr. Aber es tut sich nichts.“

Auch der Kieler Ortsgruppenvorsitzende André Köster (32) wirbt um Verständnis. Die Lokführer, die Zugbegleiter, die Disponenten, die Rangierer, die in der GDL organisiert sind, würden 365 Tage im Jahr arbeiten. Es gebe Elf-Stunden-Schichten und mehr, die Zugbegleiter müssten sich während der Pandemie oft zeitaufwendig mit Maskenverweigerern auseinandersetzen. Zudem lasse ein Lokführer – wie viele Laien vielleicht vermuten – nicht nur die Bahn auf den Schienen geradeausfahren, sondern trage viel Verantwortung, müsse viel beachten, hochkonzentriert sein. „Dieser Tarifkampf geht uns alle an. Es geht darum, eine Nullrunde für die Kolleginnen und Kollegen abzuwehren“, sagt André Köster.

Am Dienstag wollen die GDL-Mitglieder aus Kiel und der Region wieder auf der Kaisertreppe Gesicht zeigen. Die Beschäftigten fordern 1,4 Prozent mehr Geld in diesem Jahr und 1,8 Prozent im nächsten Jahr. Dazu eine Corona-Prämie in Höhe von 600 Euro. „In diesem Fall haben wir den Streik bereits am Freitag 11 Uhr bekanntgegeben, sodass sich alle Bahnreisenden darauf einstellen konnten“, sagt André Köster. „Es kann sein, dass das beim nächsten Streik nicht mehr der Fall sein wird.“ Ob er am Montag noch mit einem Ergebnis rechnet? „Möglich ist es.“