Reste zahlreicher Bunker, die im zweiten Weltkrieg als Öllager dienen sollten. Ein Wasserwerk, in dem 1985 der letzte Tropfen floss. Eine Anlage, die heute als riesige Leinwand statt zur Müllverbrennung dient.

Was diese Orte gemein haben: Sie alle stehen stellvertretend für eine Vielzahl verlassener Orte in Schleswig-Holstein. KN-online hat drei Lost Places besucht, die zum Teil wie eine Zeitkapsel in die Vergangenheit wirken.

Um die Erinnerung an die Orte aufrechtzuerhalten, haben die Eigentümer der jeweiligen Lost Places KN-online den Zugang gestattet. Ohne Genehmigung dürfen die Orte nicht betreten werden - wer Lost Places ohne Erlaubnis betritt, begeht Hausfriedensbruch.

Wasserwerk in Preetz: Als wäre es erst gestern verlassen worden

Rund zehn Jahre lang kamen die Pulte im Wasserwerk in Preetz mit den vielen bunten Schaltern und Signallämpchen zum Einsatz, um die großen Filteranlagen zu steuern. Noch heute sehen sie aus, als ob sie sofort in Betrieb genommen werden könnten, würde nur jemand den Strom wieder anstellen.

Doch nach der Erweiterung 1973 floss 1985 der letzte Tropfen aus den Speichern in die Haushalte im Kreis Plön. Das Ende einer Ära. Denn im November 1929 lief das erste Trinkwasser durch die großen Rohre und Filteranlagen des Wasserwerks in Preetz.

Die Technik, die heute noch in den Gebäuden zu sehen ist, stammt aus den 70er Jahren. Auch der Quarzsand, durch den das Wasser gereinigt wurde, liegt noch in den Filterbecken. Hohe, schwarze Ränder an dessen Wänden zeigen auch 36 Jahre später, welchen Pegel das Wasser in den Filterbecken ehemals hatte. Fast so, als seien die Becken erst gestern geleert worden.

Auch das Büro nebenan scheint wie gerade erst verlassen - wenn auch die Einrichtung unverkennbar die 80er Jahre aufleben lässt. Ein schwarzes Radio steht auf der Fensterbank, das Wählscheibentelefon auf dem Schreibtisch bereit. Der Blick in die Ordner verrät: am 6. Mai 1985 wurde der Hahn zugedreht und hier nichts mehr handschriftlich dokumentiert.

Heute sind noch drei Speicher in Benutzung - für den Fall, dass die Versorgung in der Stadt Preetz einmal ausfallen sollte. Und wenn die Wasserqualität von den Kieler Stadtwerken überprüft wird, ist das Wasserwerk einmal in der Woche zumindest für einen kurzen Moment nicht mehr ganz so verlassen.

Schwerölanlage Flemhude: Von Zwangsarbeitern errichtet

Alte Bäume, Gebüsch, Trampelpfade, brütende Uhus - auf den ersten Blick wirkt die Schwerölanlage Flemhude wie ein Wald und nicht wie das, was sie im Grunde ist: ein Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg. Beim Gang über das 43 Hektar große Gelände fallen oft große Steinwände und kleine Mauerreste ins Auge, die zwischen den Bäumen und Sträuchern hervorragen.

Diese Mauerreste stammen von insgesamt 14 runden und rechteckigen Bunkeranlagen, die auf dem Gelände verteilt waren. Im Zweiten Weltkrieg von Kriegs- und Zwangsarbeitern erbaut, sollten darin Ölfässer und andere Schmierstoffe gelagert werden. Zu dieser Einlagerung kam es allerdings nicht, die Briten sprengten die Tanks zuvor.

Seit 1963 ist das Gelände nun im Besitz des Kampfmittelräumdienstes, der Zutritt nur mit diesem gestattet. Von den Rundkuppeln, die zur Tarnung bepflanzt wurden und die Tanks im Krieg tarnen sollten, ist heute nichts mehr zu erahnen. Die Natur hat sich inzwischen weite Teile des Geländes zurückgeholt: Eine Mauer dient als Brutstation von Uhus, ein großer Dachsbau zeichnet sich am Rand einer Senke ab.

Viele dieser Senken, die einmal Tanks beherbergten, sind nunmehr kleine Seen, alte Mauerreste von Moos bewachsen. Auch die Stille auf dem Gelände macht deutlich: Die Zeit des Krieges, als hier große Öllager errichtet wurden, ist Vergangenheit.

Müllverbrennungsanlage Kiel: Mittlerweile Heimat für Sprayer

Nach einem kurzen Fußmarsch durch eine hoch bewachsene Wiese ragt sie hinter Bäumen und Sträuchern bunt bemalt in die Höhe: die alte Müllverbrennungsanlage in Kiel. Bis in die 1980er Jahre hinein wurde der Industriekomplex zu diesem Zweck genutzt. Dann wurde er stillgelegt.

Still ist es noch immer dort - sofern die Sprayer nicht da sind. Wohin das Auge blickt, sind Mauern, Treppen, Wände, sogar Bäume mit Graffitis übersät. Einige von ihnen klein, andere mehrere Meter groß.

Manche wirken wie im Vorbeigehen auf die Wand gesprüht, andere offenbaren die Mühe, die in sie hineingesteckt wurden. Darum verteilt finden sich leere Spraydosen, mit dem bloßen Auge gar nicht zählbar. Kronkorken und Verpackungen von Lebensmitteln lassen ahnen: Die Sprayer verbringen oft längere Zeit hier.

An die aktive Zeit der Anlage erinnert heute kaum noch etwas. Das liegt nicht nur an den unzähligen Schriftzügen und Bildern, die sie zieren. Von der Anlage ist nicht viel mehr als das Gemäuer übrig. Eine große Röhre lässt vermuten, dass darin der Müll verbrannt wurde.

Von den Knöpfen, die darin wohl verschiedene Prozesse in Gang gesetzt haben, sind nur noch die Aussparungen in der Verkleidung eines Schaltpultes übrig. Nachdem sich die Eigentümergemeinschaft aufgelöst hatte, ließ die Stadt zudem den Schornstein abreißen.

Was aus der alten Müllverbrennungsanlage nun werden soll, ist unklar. Sie bleibt wohl erst einmal ein ein beliebter Treffpunkt für Sprayer und andere Jugendliche.

Von Johanna Lehn und Jonas Bickel Jorid Behn