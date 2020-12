Koblenz

Irgendwo in Schleswig-Holstein knallten sicher die Sektkorken: Denn ein Teil des mit 45 Millionen Euro prall gefüllten Lotto-Jackpots geht in den Norden, wie der Glücksspiel-Anbieter am Donnerstag mitteilte.

Der Tipper darf sich über 15 Millionen Euro freuen – wo genau er oder sie wohnt, gibt Lotto nicht bekannt. Den Jackpot muss der SH-Gewinner allerdings mit zwei weiteren Spielern teilen. Denn weil kein Spieler neben den sechs Richtigen auch die Superzahl richtig hatte, fiel das Geld nach den Regularien allen zu, die sechs Richtige hatten. Die übrigen Millionen-Gewinnen gingen nach Nordrhein-Westfalen und Sachsen.

Lotto-Jackpot stand nur einmal höher

Der Lotto-Jackpot stand in der deutschen Lotto-Geschichte nur einmal noch höher: Am 5. Dezember 2007 gab es über 45,3 Millionen Euro zu gewinnen.

Dieses Geld teilten sich ebenfalls drei Gewinner auf. Damals gewann auch ein Tipper aus Schleswig-Holstein. Er erhielt 15,1 Millionen Euro – also 100.000 Euro mehr als der Gewinner in diesem Jahr.

Die Wahrscheinlichkeit, bei Lotto sechs Richtige plus Superzahl zu treffen, liegen nach Angaben des Unternehmens bei 1 zu 140 Millionen. Für die zweite Gewinnklasse benötigt man nur sechs Richtige, dafür liegen die Chancen bei 1 zu 16 Millionen.

