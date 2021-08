Kiel

In den meisten Restaurants klebt ein Check-in-Code von der Luca-App auf dem Tisch oder einem Aufsteller. Mehr als 29 Millionen Menschen sind registriert, damit sie nicht jedes Mal ihre Kontaktdaten neu angeben müssen, sondern sich schnell mit dem Smartphone anmelden können. Doch was zum Start als große Errungenschaft zur Kontaktnachverfolgung gepriesen wurde, kommt bei Gesundheitsämtern nur selten zum Einsatz.

Die Landeshauptstadt Kiel hat in den vergangenen drei Monaten dreimal Daten von der Luca-App abgefragt. Im Kreis Plön oder Ostholstein wurde sie noch gar nicht aktiv genutzt. Das sei nicht notwendig gewesen, weil der Schwerpunkt der Corona-Infektionen nicht in der Gastronomie oder bei öffentlichen Veranstaltungen gelegen habe, sondern im Bereich der Reiserückkehrer oder privater Feiern, begründet Nicole Heyck vom Kreis Plön. Aus Ostholstein heißt es, aufgrund der Fallzahlen sei eine Luca-Auswertung bisher nicht erforderlich gewesen.

Neumünster: Einfacher als mit Zettelkästen vom Wirt

„Nach Rostock war die Stadt Neumünster eine der ersten Städte in Deutschland, deren Gesundheitsamt an die Luca-App angeschlossen wurde“, sagt Sprecher Stephan Beitz. Das sei eine gute Entscheidung gewesen, weil immer mehr Gastronomen, Einzelhändler, Bürgerinnen und Bürger die App nutzten. Auch dort ist sie aber erst dreimal zum Einsatz gekommen. „Das war deutlich einfacher als die Durchsicht der sonst beim Wirt anzufordernden Zettelkästen“, so Beitz. Es habe keine technischen Probleme gegeben.

13 Bundesländer haben Lizenzen der App gekauft. Nur Sachsen, Thüringen und Nordrhein-Westfalen entschieden sich dagegen. Schleswig-Holstein entschloss sich Ende März dazu. Die Kommunen zahlten den Anschluss ihrer Gesundheitsämter. Das Land übernahm die Kosten für die Infrastruktur und SMS in Höhe von rund einer Million Euro.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Laut einer Umfrage des „Spiegel“ hat die Hälfte aller angeschlossenen Gesundheitsämter in Deutschland noch nie Luca-Daten abgefragt. Wo das getan wurde, half das nicht immer. Zum Beispiel konnten auf Sylt nach einem Ausbruch in einer Bar die Daten nicht entschlüsselt werden.

Insgesamt berichteten Gesundheitsämter, die mit Luca gearbeitet hätten, von einer guten und brauchbaren Datenqualität, die Nachverfolgungen innerhalb kürzester Zeit ermögliche, sagt der Geschäftsführer des Landkreistages, Sönke E. Schulz. Seiner Ansicht nach werden Luca-Abrufe künftig steigen, weil Neuinfektionen immer mehr junge Menschen betreffen, die häufiger in der Gastronomie unterwegs seien.

2186 Warnhinweise durch Luca in den vergangenen zwei Wochen

Laut den Luca-Machern haben in den vergangenen zehn Wochen 126 000 Menschen durch die App von einem Infektionsrisiko erfahren und Gesundheitsämter 1750-mal Daten angefordert. In den vergangenen 14 Tagen wurden allein in Schleswig-Holstein 2186 Warnhinweise ausgespielt.

Im Landkreis Rendsburg-Eckernförde griff das Gesundheitsamt bislang nur in zwei Fällen auf die Luca-App zu. „Die anfängliche Euphorie ist ein wenig verflogen“, sagt Prof. Stephan Ott, Leiter des Fachbereichs Gesundheit. Die Behörde erhalte die Stammdaten der Nutzer – also Name, Adresse, Telefonnummer – in strukturierter Form. „Es bleibt aber die individuelle Gesundheitsabfrage, da die Luca-App nicht erfasst, von welcher Qualität der Kontakt war. Wurden Masken getragen? Wie groß war der Abstand?“ Die Zeitersparnis sei daher überschaubar.

Grundsätzlich werde die Nachverfolgung erleichtert, weil Daten besser lesbar und verifiziert seien, sagt Arne Ivers von der Stadt Kiel. Wie aussagekräftig Listen seien, hänge jedoch stark vom Einsatz ab. „So kann zum Beispiel die Einrichtung mehrerer QR-Codes bei großen Einrichtungen sinnvoll sein, um die Kontaktnachverfolgung auf bestimmte Bereiche zu reduzieren.“ Gemeint ist ein Code pro Tisch statt einem für den ganzen Raum, damit klar ist, wer nah am Infizierten saß.

Ohne Ausloggen sind Zeitfenster zu lang zur Nachverfolgung

Ein weiteres Problem ist, dass viele Menschen vergessen, sich ein- oder auszuloggen. „Deshalb sind die Listen unvollständig oder die Zeitfenster werden für die Nachverfolgung viel zu lang, weil meist erst nach 24 Stunden das automatisierte Ausloggen stattfindet“, sagt Sabrina Müller, Sprecherin des Kreises Segeberg. Sie hält Daten auf Papier für geeigneter – vor allem, wenn Gewerbetreibende das Ausbuchen kontrollieren.

Ott würde eine einzige App mit geeigneter Schnittstelle bevorzugen – wie die Corona-Warn-App. „Einen zusätzlichen Vorteil der Luca-App sehe ich derzeit nicht“, sagt er. Zumal sie mit hohen Kosten von etwa 20 000 Euro für den Kreis pro Jahr verbunden sei.

Die Luca-App war auch wegen Sicherheitsmängeln in die Schlagzeilen geraten. Aus Datenschutzsicht bestehe nach wie vor Nachbesserungsbedarf, sagt die Landesbeauftragte Marit Hansen. „Es ist besonders problematisch, dass alle Daten – wenn auch verschlüsselt – in eine einzige Datenbank kommen.“

Von Von Anne Holbach