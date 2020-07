St. Jürgen

„Der ganze Flughafen stand Kopf“, sprüht es aus Airport-Sprecherin Stefanie Eggers förmlich heraus. Die Mitarbeiter, die am Dienstag eigentlich nur den neuen Check-in-Ablauf probelaufen lassen wollten, wurden gleich doppelt überrascht: Zum ersten Mal sahen sie das neue Lübeck-Air-Flugzeug, eine weiße ATR 72. „Die Maschine kam zwei Stunden früher als erwartet“, sagt Flughafenmitarbeiter Torsten Hülse. Er und das Airport-Team freuten sich wie kleine Kinder.

„Das ist ein tolles Produkt“

Hülse arbeitet bereits seit 20 Jahren am Flughafen Blankensee – und kennt die Höhen und Tiefen des Airports. Jetzt war er einer der Ersten, der den neuen Jet besteigen konnte. „Da ist richtig viel Platz“, so Hülse, der ganz bequem die Füße ausstrecken konnte.

Anzeige

Wie ein Business-Jet: Professor Jürgen Friedel freut sich über den Flieger. Quelle: 54° / Felix Koenig

Bei 90 Zentimeter Beinfreiheit ist das auch nicht verwunderlich. „Das wollte Herr Stöcker so“, weiß Flughafen-Geschäftsführer, Professor Jürgen Friedel. Winfried Stöcker, Eigner der Flughafen GmbH & Co. KG, hat den Lübecker Flughafen 2016 aus der Insolvenz gekauft. Seine Gesellschaft führt den Betrieb des Flughafens.

Weitere KN+ Artikel

Auch habe man aus einem normalerweise 72-sitzigen Jet einen mit nur 60 Sitzen gemacht, führt Friedel weiter aus. Überraschung Nummer zwei: Die Flughafenmitarbeiter durften sich nicht nur den Flieger aus der Nähe ansehen. Es ging auch gleich in die Luft. „Na ja, wir mussten schließlich mal sehen, was das Flugzeug so alles kann“, sagt Friedel schmunzelnd. Und so lud er die Belegschaft zu einem Rundflug bis nach Fehmarn und zurück ein. Friedels eigenes Fazit der Sause: „Das ist schon ein tolles Produkt.“ Und zwar eines, welches man sich jetzt sogar bereits vom Parkplatz ansehen kann – Dank bodentiefer Fenster und spezieller Sichtachsen haben Fluggäste einen direkten Blick bis auf das Vorfeld.

Ein Blick in das Cockpit des Jets. Quelle: 54° / Felix Koenig

Jet mit zwei Turboprop-Turbinen

Bei der ATR handelt es sich zwar um ein gebrauchtes, aber von Grund auf erneuertes Flugzeug, so Hülse. Die mit zwei Turboprop-Turbinen ausgestattete Verkehrsmaschine, die künftig von Technikern der dänischen Fluggesellschaft Alsie Express gewartet wird, hat eine Reisegeschwindigkeit von etwa 500 Kilometern pro Stunde.

Rundflüge mit Lübeck Air Am Sonnabend, 15., und Sonntag, 16. August, plant der Airport Rundflüge mit der ATR 72 über Lübeck. Die 60 Euro teuren Schnupperflüge dauern 30 Minuten und sind ab sofort buchbar. Der Abflug ist jeweils 11 und 13 Uhr, gezahlt werden kann das Flugticket in bar vor Ort. Eine vorherige telefonische Reservierung ist unter Telefon 0451/58301-800 erforderlich.

Zur Galerie Lübeck Air hat sein Flugzeug: Die ATR 72 ist am Dienstag in Blankensee gelandet. Die LN durften schon mal einsteigen. Fazit: Vom Feinsten.

Bald bekommt der Flieger eine deutsche Kennung

Auch Airport-Sprecherin Stefanie Eggers war mit an Bord. „Es war schön, die Küste aus dem eigenen Flieger zu sehen“, ist sie begeistert. Inzwischen sind auch die Airport-Schriftzüge an den Abfertigungshallen angebracht. Unmittelbar davor präsentiert sich die Lübeck-Air-Maschine, die noch eine provisorische Kennung (SE-MDB, das steht für Schweden-Mike-Bravo-Delta) trägt. Grund: Der Flieger ist noch in Schweden zugelassen, er bekommt aber bald eine deutsche Kennung. Fliegen werden ihn übrigens dänische Piloten.

Flugzeug mit viel Liebe zum Detail

Wie sieht der Flieger von innen aus? Viel Beinfreiheit, luxuriöser Bodenbelag, Sitze mit viel Liebe zum Detail: Fast eine Business-Klasse. Und Stefanie Eggers zieht schon mal ein erstes Fazit: „Wir sind jetzt so richtig Teil der Region“, so Eggers. Bis zum Beginn der Linienflüge am 17. August wolle man jetzt noch alles testen, so der Airportchef. „Ein neues Kapitel in der Geschichte des Flughafens“, sagen Hülse und Friedel unisono. „Jetzt haben wir endlich einmal etwas mit Perspektive, ohne Geldmangel“, so Friedel. Apropos Geld: Darüber, was denn das neue Flugzeug gekostet haben mag, darüber wird nicht gesprochen.

Von Rüdiger Jacob