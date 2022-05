St. Jürgen

Am Sonntag (15. Mai), 7.30 Uhr, geriet in Lübeck eine 74-Jährige, vermutlich aufgrund eines Schwächeanfalls, mit ihrem Opel in Richtung Kronsforde fahrend, nach rechts von der Fahrbahn der Kronsforder Hauptstraße ab und kam nach etwa 150 Metern in einem Feld zum Stehen. Ein Ballonfahrer beobachtete das, landete den Ballon, alarmierte die Polizei und leistete Erste Hilfe.

Von oben konnte der 46-jährige Ballonführer genau sehen, was passierte. Ohnehin wollte er auf jenem Feld landen, doch nun beeilte er sich mit der Landung, um zu helfen. Er handelte genau richtig, indem er erst die Rettungskräfte alarmierte und sich dann zur verunglückten Autofahrerin begab, um Erste Hilfe zu leisten. „Ersten Erkenntnissen zur Folge könnte ein plötzlicher Krankheitsfall bei der Lübeckerin Grund für ihren Ausflug auf die Wiese gewesen sein“, sagt Polizeisprecher Maik Seidel. Die Frau wurde zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Opel leicht beschädigt

Am Opel der Lübeckerin entstand leichter Sachschaden, der Ehemann der 74-Jährigen kümmerte sich nach Rücksprache mit dem Grundstückseigentümer um die Bergung des Fahrzeugs.