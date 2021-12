Lübeck

Messerattacke endet im Krankenhaus: In der Nacht vom 26. auf den 27. Dezember sind Polizei und Rettungsdienst zu einem Einsatz in Lübeck-Kücknitz gerufen worden. „Dort benötigte ein Mann aufgrund einer Stichverletzung dringend Hilfe“, sagt Polizeisprecher Ulli Fritz Gerlach. Der 26-Jährige musste schwer verletzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ersten Erkenntnissen nach wurde ihm die Stichverletzung im Rahmen eines Streites mit einer Frau zugefügt. Wer mit dem Streit begonnen hat, das wird jetzt ermittelt.

Notruf aus Kücknitz

Gegen 2.10 Uhr ging bei der Polizeileitstelle der Notruf ein, dass in der Straße Luisenhof eine Person mit einem Messer angegriffen worden wäre. Die alarmierten Funkstreifenwagen fuhren sofort zum Einsatzort. Dort trafen sie den 26-jähriger Mann an. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten den schwer Verletzen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht mittlerweile nicht mehr.

Frau stark alkoholisiert

Ermittlungen ergaben, dass der Mann offenbar zuvor mit einer stark alkoholisierten Frau in der dortigen Gemeinschaftsunterkunft in Streit geriet. Die Frau konnte noch vor Ort vorläufig festgenommen werden. Die 18-Jährige steht im Verdacht, dem 26-jährigen währen der Auseinandersetzung die Verletzungen mit einem Messer zugefügt zu haben. Gegen Sie wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Von Christopher Steckkönig/RND/LN