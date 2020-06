Erfolgloser Rettungseinsatz: Schwimmer (25) ertrinkt in Lübeck

Lübeck

Seine Klamotten lagen noch am Ufer des Kanals, als die Rettungskräfte den abgedeckten Leichnam des Mannes abtransportierten. Am Montagabend ist ein 25-jähriger Mann im Kanal auf Höhe des Lübecker Klughafens beim Baden ums Leben gekommen. Der Notruf „Person im Wasser“ ging um 17.32 Uhr bei den Rettungskräften ein – aber sie konnten dem Mann nicht mehr helfen.

Taucher der Berufsfeuerwehr Lübeck finden Mann im Wasser

Die Polizei kam mit drei Streifenwagen, mehrere Rettungswagen und ein Einsatzfahrzeug der Lübecker Feuerwehr waren vor Ort. Am Ufer der Kanaltrave in der Falkenstraße und in der Kanalstraße standen Dutzende Schaulustige, auch auf der Burgtorbrücke haben sich Zuschauer versammelt.

Taucher der Berufsfeuerwehr Lübeck haben etwa eine halbe Stunde nach dem Mann im Wasser gesucht, bis sie ihn finden und an Land bringen konnten. Rund eine Viertelstunde haben die Rettungskräfte versucht, den Mann zu reanimieren. „Der Mann ist von der Falkenstraße aus ins Wasser gegangen und einmal bis zur Kanalstraße geschwommen“, heißt es von der Einsatzleitstelle der Polizei. „Er wollte wieder zurückschwimmen, aber das hat er nicht geschafft.“

Ursache ungeklärt: Lübecker Kriminalpolizei ermittelt

Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge hatte der Mann am Kanalwanderweg entlang der Falkenstraße seine Kleidung abgelegt und war dann ins Wasser gestiegen. Er überquerte den Kanal bis zum Ufer der Kanalstraße und wollte dann wieder zurück schwimmen. Laut Zeugenaussagen kam er an der Falkenstraße jedoch nicht mehr aus dem Wasser heraus.

Zeugin verlor den Mann aus den Augen

Eine Zeugin, die den Schwimmer eine Zeitlang beobachtet, dann aber aus den Augen verloren hatte, alarmierte gegen 17.15 Uhr die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungswagen bargen den leblosen Mann und versuchten, ihn wieder zu beleben – doch ohne Erfolg.

Unfallursache noch nicht bekannt

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft und der Polizei Lübeck wurde der Leichnam in die Lübecker Rechtsmedizin gebracht. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen werden vom Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck geführt.

Von Hannes Lintschnig/RND