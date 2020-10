Die Corona-Fallzahlen in Lübeck sind am Montag auf einen Inzidenzwert von deutlich über 35 und am Abend dann auf 50,8 gestiegen. Die Folge: Die Stadt hat die Weihnachtsmärkte abgesagt und ab Dienstag gelten in der Hansestadt bis vorläufig 16. November auch neue Regeln – die nochmal verschärft werden dürften.