Der Aufzug war zum Thema der Black-Lives-Matter-Bewegung («Schwarze Leben zählen») angemeldet.

Auch in Hamburg haben am Sonnabend Hunderte Menschen in der Innenstadt gegen Rassismus und Polizeigewalt protestiert. Die Beteiligung an den drei größten angekündigten Kundgebungen sei jedoch deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben, teilte die Polizei am frühen Abend mit.

Ausgelöst wurden die Proteste durch den Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA Ende Mai bei einem brutalen Polizeieinsatz.

