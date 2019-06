Lübeck

Martin Lenz, Cheforganisator des 7-Türme-Triathlons von Lübeck, musste sich mit Tränen in den Augen kurz wegdrehen, als er vom Unfall auf der Radstrecke berichtete. Ein Auto ist am Brückenweg an den Metallgittern der Straßensperre und den Streckenposten vorbei unerlaubt auf die Radstrecke eingebogen und hatte eine Volkstriathletin erfasst, die schwer verletzt ins Uni-Krankenhaus eingeliefert wurde.

„Die Sanitäter haben berichtet, dass sie außer Lebensgefahr ist, im Rettungswagen schon wieder bei Bewusstsein und ansprechbar war“, erklärte Lenz. Ein Arzt, Rettungswagen und Polizei seien sofort vor Ort gewesen. „Wie schwer die Verletzungen sind, können wir noch nicht sagen. Wir sind in jedem fall bei ihr, wünschen alles erdenklich Gute.“

Kieler ist neuer Landesmeister

Das sportliche Geschehen rückte dadurch etwas in den Hintergrund. Neuer Triathlon-Landesmeister ist Benjamin Winkler. Der Kieler hat beim "7 Türme Triathlon" in Lübeck die Mitteldistanz vor dem Lübecker Simon Müller gewonnen. Schnellster auf der Olympischen Distanz war Ex-Bundeskader Leif Schroeder-Groeneveld (Hamburg) vor dem Lübecker Jan Stelzner.

Bei 19,2 Grad Wasser-Temperatur gingen 295 Aktive um 10.05 Uhr in der Wakenitz die olympische Distanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Rad, 10 km Lauf) an. Aus dem Wasser kletterte mit Lukas Stüfen (20) zwar ein Staffelschwimmer – der Bargteheider gewann mit Papa Sönke (54/Rad) und Bruder Max (22/Lauf) die Staffel, doch am Ende siegte der Hamburger Leif Schroeder-Groeneveld in 1:55:47 Stunden vor Lokalmatador Jan Stelzner (Tri-Sport Lübeck/2:00:06).

Europameister gewinnt Volkstriathlon

Das größte Starterfeld bildeten die 367 Volkstriathleten. Und den Sprint (500 Meter Schwimmen /20 km Rad/5 km Laufen) gewann Hendrik Becker in einer Topzeit von 56:27 Minuten. Keine Überraschung: Der 39-Jährige ist Europameister, hat vor sieben Tagen die olympische Distanz in Holland gewonnen. Schnellste Frau: Caroline Heese vom VfL Oldesloe (1:08:28).

Von RND/jek/kha