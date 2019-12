Lübeck / St. Gertrud

Der Außenscheinwerfer eines Hauses in der Straße "Lange Reihe" in Lübeck ist einem Mann zum Verhängnis geworden. Weil das Licht anging, warf am Montagabend gegen 22.40 Uhr eine Bewohnerin den Blick aus dem Fenster. Was sie dann sah, verleitete sie dazu, ihre Wohnung zu verlassen. Die Tür ihres Saabs stand offen.

Am Auto angekommen bemerkte die Frau (65), dass darin eine ihr fremde Person saß. Als sie den Mann ansprach, stieg dieser aus dem Wagen, stieß die Frau zu Boden, verletzte sie dabei leicht am Arm und lief zum angrenzenden Park.

Die Frau alarmierte daraufhin die Polizei und gab eine Beschreibung des Mannes durch.

Unbekannter flüchtete, Polizei Lübeck fand ihn

In der näheren Umgebung fand die Polizei bei der Fahndung dann auch einen Mann, auf dem das Täterbild passte. Er wurde festgenommen.

Gegen ihn wurde eine Anzeige gemäß des Verdachts des besonders schweren Diebstahls eingeleitet.

Weitere Nachrichten aus Lübeck finden Sie hier auf unserer Themenseite.