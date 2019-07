Das Online-Forum "Fraudsters" bot alles, was das kriminelle Herz begehrte – Drogen, Daten und gefälschte Urkunden. Nur Kinderpornografie, Waffen und Mordaufträge konnten nicht bestellt werden, so die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz. Am Mittwoch schlugen Fahnder in Uetersen und Pinneberg zu.