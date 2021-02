Lübeck

„Ja, wir ermitteln gegen Herrn Dr. Stöcker“, bestätigt Carola Jeschke vom Landeskriminalamt in Kiel. Bei der Staatsanwaltschaft Lübeck wird man konkreter. Auslöser seien zwei inhaltsgleiche Anzeigen – die eine vom Landesamt für Soziale Dienste Schleswig-Holstein, die andere von Paul-Ehrlich-Institut.

„Es besteht ein Anfangsverdacht von Straftaten nach Paragraf 95 und Paragraf 96 des Arzneimittelgesetzes“, sagt Oberstaatsanwältin Ulla Hingst. Der Vorwurf: „Prof. Dr. Stöcker soll ohne die erforderliche Erlaubnis ein Sars-CoV-2-Antigen hergestellt und in der Folgezeit sich selbst und anderen Personen verabreicht haben, ohne dass er über die dafür erforderlichen Genehmigungen verfügt hätte.“

Anzeige

Arzt aus Schleswig-Holstein: Impfstoff im Selbstversuch, dann bei anderen getestet

Tatsächlich hatte Stöcker schon im April einen Selbstversuch veröffentlicht: Er erforsche einen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus und injiziere sich wöchentlich ein spezifisches Antigen, das die Bildung von Antikörpern im Blut bewirken könne.

Nun, zehn Monate später, bezeichnet Stöcker seine Entwicklung in seinem Blog als „beste Impfung gegen Covid-19“. Und er beschreibt, wie er zunächst sich, dann seine Familie und schließlich weitere Personen geimpft habe: „Bei unserer Impf-Serie von Dezember 2020 bis Januar 2021 haben wir keine relevanten unerwünschten Nebenwirkungen feststellen müssen, und wir konnten in unserem Laboratorium in Lübeck bei 60 von 65 Patienten sehr hohe Titer des Anti-Spike-IgG nachweisen, fünf werden noch nachgeimpft, bei 64 waren die Antikörper virus-neutralisierend. Kein Impfling wurde arbeitsunfähig.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Mediziner ist spürbar sauer auf das Paul-Ehrlich-Institut (PEI), dem er Anfang September seinen Impfstoff angeboten hatte: „Anstelle auf meinen Vorschlag einzugehen, hat mich das Paul-Ehrlich-Institut kaltschnäuzig verklagt.“

Beim PEI betont die Pressesprecherin, dass die zuständige Stelle am Tag nach Stöckers E-Mail ihm telefonisch „eine wissenschaftliche und regulatorische Beratung durch das Paul-Ehrlich-Institut angeboten“ habe. Ein übliches Verfahren. So sollen Arzneimittelinnovationen gefördert, gleichzeitig aber auch Impfprobanden von Anfang an geschützt werden. Außerdem habe man Dr. Stöcker darauf hingewiesen, dass er mit seinen Impfungen den Tatbestand einer klinischen Prüfung nach Arzneimittelgesetz erfüllen könnte. Wer aber solch eine Prüfung ohne Genehmigung durchführe, könne sich strafbar machen.

Wolfgang Kubicki ist der Anwalt von Winfried Stöcker

Doch zu einer Beratung kam es nicht. Das PEI leitete daraufhin die Mail des Mediziners an das Landesamt für soziale Dienste in Neumünster weiter. Dazu sei man verpflichtet, sagt die PEI-Sprecherin. Das Landesamt wendete sich an die Staatsanwaltschaft – die Ermittlungen kamen ins Rollen. Stöcker steht im Verdacht, ohne behördliche Genehmigung Impfstoff hergestellt und wiederum ohne Genehmigung mehrfach verabreicht zu haben.

Für Stöckers Anwalt, Wolfgang Kubicki, sind beide Vorwürfe rechtlich unzutreffend. „Für die Herstellung eines Wirkstoffes bedarf ein Arzt keiner Genehmigung, sofern dies nicht gewerbsmäßig geschieht.“ Stöcker habe aber nie die Absicht gehabt, mit dem Impfstoff Geld zu verdienen. Davon habe er schließlich reichlich, sagt Kubicki in Anspielung auf die 1,2 Milliarden Euro, die der Verkauf von Stöckers Unternehmens Euroimmun Medizinische Labordiagnostik vor zwei Jahren einbrachten.

Für Kubicki wollte der Mediziner der Welt mit dem Impfstoff einfach etwas Gutes tun. Er habe auch keine klinischen Studien vorgenommen oder vornehmen wollen. Kubicki gibt sich deshalb siegesgewiss: „Nach meiner Auffassung liegt ein Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz nicht vor, und ich bin mir sicher, davon auch die Staatsanwaltschaft überzeugen zu können.“

Dass sein Mandant in die Schlagzeilen gerät, ist allerdings nichts Neues. Stöckers verbale Breitseiten gegen Angela Merkel, Flüchtlinge und die MeToo-Bewegung sorgten in der Vergangenheit immer wieder für massive Kritik. Die Bürgerschaft Lübeck beschloss 2018, keine Spenden von dem Unternehmer mehr anzunehmen.