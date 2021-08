Lübecker Bahnhof: Feuer zerstört alte Güterhalle

Lübeck

Brand auf dem ehemaligen Güterbahnhof: Auf dem Areal in Bahnhofsnähe hat ein Feuer gewütet. Die lange Güterhalle ist in Teilen abgebrannt. Der Schuppen ist einsturzgefährdet. Die Feuerwehr kam mit einem großen Aufgebot – fast 100 Männer waren im Einsatz. Um 3.50 Uhr waren die ersten Feuerwehrleute vor Ort. Bis mittags dauerte der Einsatz noch an. Ein Feuerwehr-Sprecher: „Dass ein Gebäude in voller Ausdehnung brennt, haben wir wenige Male im Jahr.“

So beschädigt ist die Güterhalle

Nun droht die alte Güterhalle in Teilen einzustürzen. Beim Ausbruch des Feuers stand der Schuppen komplett leer. Er ist 400 Meter lang und 17 Meter breit. Im westlichen Teil der Halle loderten die Flammen. Von der Meierbrücke aus betrachtet, ist dies der hintere Teil des Gebäudes. Der Schuppen ist auf einer Länge von 60 bis 70 Metern völlig zerstört. Eine Brandmauer hat verhindert, dass die Flammen auch den Rest der Halle auffressen.

Die Güterhalle ist gemauert. Das Dach ist eine Holzkonstruktion – bedeckt mit Teerpappe. Gebrannt hat vor allem das Dach. Weil durch das brennende Bitumen enormer Rauch entsteht, hat die Feuerwehr die Nachbarn gewarnt. Die Fenster sollten geschlossen bleiben. Die Nina-Warn-App hatte eine Gefahreninformation herausgegeben und vor Brandgasen gewarnt.

Das Areal des ehemaligen Güterbahnhofs: Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an – 100 Mann waren vor Ort. Quelle: Holger Kröger

Zu viel Rauch: Züge Richtung Kiel fallen aus

Die Bahn war ebenfalls betroffen, weil die Rauchschwaden die Sicht der Lokführer behinderten. Zwischen 4 und 5.30 Uhr fuhren keine Züge, nach Angaben eines Bahnsprechers. Konkret: Zwei Züge fielen komplett aus: ein Zug von Kiel nach Lübeck sowie ein Zug von Lübeck nach Kiel. Eine halbe Stunde Verspätung hatte der Zug von Lübeck nach Bad Kleinen.

Bitter: Das Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs soll zum Wohngebiet werden. Erst seit Juni gibt es Baurecht für das 7,8 Hektar großen Areal – nach fünf Jahren der Planung. Baustart für das Projekt ist 2022. Das Gelände liegt zwischen Schützenstraße und Bahngleisen. Es werden 290 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern errichtet – und zudem 38 Reihenhäuser sowie Stadthäuser. Geplant sind außerdem 200 bis 300 Mikro-Apartments beispielsweise für Studenten.

Güterhalle: Das war eigentlich geplant

Alte Güterhalle: Der Schuppen ist in Teilen komplett zerstört und einsturzgefährdet. Quelle: Holger Kröger

Erhalten geblieben von dem alten Güterbahnhof ist der lang gestreckte Schuppen. Geplant war, dass diese ehemalige Güterhalle komplett saniert wird. Das Gebäude ist 6800 Quadratmeter groß. An den Längsseiten der Halle erstrecken sich zwei Meter breite Laderampen. Früher sind dort die Lastwagen herangefahren und haben ihre Waren ein- oder ausgeladen. Für die Sanierung der Güterhalle gab es bereits einen Architekten-Wettbewerb. Gewonnen hat ihn das Büro Petersen, Pörksen, Partner aus Lübeck.

Was wird jetzt aus der alten Halle?

In der Güterhalle sollte eine Kindertagesstätte untergebracht werden – für 60 Mädchen und Jungen. In dem Rest des Schuppens sollten Büros untergebracht werden – sogenanntes nicht-störendes Gewerbe. Eventuell auch ein Bäcker. Das Areal gehört dm Hamburger Unternehmen Wohnkompanie Nord, das zur Zech-Gruppe in Bremen gehört. Gekauft hat die Wohnkompanie das Areal 2016. Das Gelände gehörte ehemals der Bahn. Zur Brandursache macht die Polizei noch keine Angaben.

Von Josephine von Zastrow