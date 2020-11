430.000 Euro für ein historisches Schreiben: Zu diesem Preis ist ein Brief mit den ersten Briefmarken der Stadt Lübeck von 1859 bei einer Auktion in Wiesbaden versteigert worden.

Wiesbaden: Ein Brief von 1859 ist mit Lübecks ersten Briefmarken, einer Wappenausgabe in dunkellila mit Wasserzeichen, im Wert von je einem halben Schilling frankiert wird mit einer Pinzette auf dem Auktionskatalog gehalten. Der Fünferstreifen, eine der großen Altdeutschland-Seltenheiten, ziert eine Korrespondenz von "Advokat C. Nerger" nach Malchin (Mecklenburg-Vorpommern). Quelle: Arne Dedert/dpa