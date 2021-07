Kiel

Alle Bundesländer blicken mit Bangen auf das neue Schuljahr im Corona-Modus. Manche wollen mit mobilen Luftfiltern gegen die Ausbreitung der Delta-Variante ankämpfen und legen millionenschwere Programme auf. In Schleswig-Holstein ist kein eigener Topf für Luftfilter geplant. Das Bildungsministerium hält den Nutzen der Geräte für begrenzt.

Luftfilter: In vielen Bundesländern herrscht Skepsis

Die gleiche These vertreten Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen oder Sachsen-Anhalt. Auch Nordrhein-Westfalen ist zögerlich. „In keinem anderen Lebensbereich gelten so weitgehende Sicherheitsmaßnahmen wie in den Schulen“, sagt Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD). „Es ist schwer zu erklären, warum trotz dieser Maßnahmen der Schulbetrieb auch noch von Luftfiltern abhängen soll.“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat dagegen mit 190 Millionen Euro das Ziel formuliert, „dass im September in jedem Klassenzimmer ein mobiler Lüfter ist“. Baden-Württembergs Landeschef Winfried Kretschmann (Grüne) hat noch vor Kurzem gesagt, die Filter seien „nicht das Ei des Kolumbus“. Trotzdem zog er mit 60 Millionen Euro nach. Niedersachsen gibt 20 Millionen frei. Hessen und das Saarland schöpfen aus vorhandenen Programmen, Rheinland-Pfalz denkt über ein Aufstocken nach.

Luftfilter ersetzen regelmäßiges Lüften nicht

„Der Schutz der Schülerinnen und Schüler ist uns enorm wichtig, deswegen wollen wir die effizientesten Lösungen an den Schulen umsetzen“, sagt Ines Strehlau, Grünen-Bildungspolitikerin im Kieler Landtag. Um allerdings jeden Klassenraum mit einem Luftfilter auszustatten, müsste das Land einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in die Hand nehmen – viel Geld dafür, dass Experten sich uneins über die Sinnhaftigkeit seien.

Dem Umweltbundesamt zufolge sind richtig installierte mobile Filteranlagen in der Lage, Viren aus der angesaugten Luft zu entfernen. Daran besteht kein Zweifel. Sie helfen aber nur in Verbindung mit regelmäßigem Lüften effektiv. Zu diesem Ergebnis kam auch die Universität Stuttgart, die ein halbes Jahr lang an zehn Schulen forschte. Die Filter könnten nur als Unterstützung zur Virenreduktion eingesetzt werden und nicht andere Maßnahmen wie Lüften, Maske und Tests ersetzen.

Strehlau erwartet eine klare Leitlinie von der Kultusministerkonferenz, den Gesundheitsministern und aus Berlin für das Vorgehen nach den Ferien. Wenn sie sich für Luftfilter aussprächen, müsse der Bund finanzielle Verantwortung übernehmen.