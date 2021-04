Kiel

Prof. Köller, welche Faktoren sind Ihrer Erfahrung nach - abseits der Pandemie - für die negative Entwicklung der Mathe-Kompetenzen bei den Grundschülern verantwortlich?

Viele der Unterrichtsentwicklungsprogramme, die Anfang des 21. Jahrhunderts gestartet wurden, die sogenannten SINUS-Programme, sind vor fast 8 Jahren beendet worden. Seitdem fehlt es an Initiativen, den Unterricht zu verbessern. Weiterhin steigt der Anteil der Kinder, die mehr Unterstützung benötigen. Gleichzeitig fehlt es aber weitgehend an der Bereitschaft der Länder, Förderprogramme zu etablieren, deren Wirksamkeit wissenschaftlich belegt ist.

Was ist aus Ihrer Sicht für eine Trendumkehr erforderlich?

Es ist dringend notwendig, dass sich die 16 Länder in der Kultusministerkonferenz über länderübergreifende Programme zur Verbesserung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts verständigen. Darüber hinaus muss dringend akzeptiert werden, dass erhebliche Anteile der Grundschulkinder im regulären Mathematikunterricht nicht ausreichend gefördert werden können. Deshalb muss es evidenzbasierte zusätzliche Angebote für diese Kinder am Nachmittag geben.

Sie fordern Intelligente Tutorielle Systeme – was ist das?

Intelligente tutorielle System sind Computer-Programme zum Lernen, beispielsweise im Fach Mathematik. Diese Systeme sind in der Lage, Schwächen der Schülerinnen und Schüler nicht nur zu erkennen, sondern dann auch Aufgaben bereitzustellen, mit denen die Schülerinnen und Schüler ihre Schwäche überwinden können. Diese Tutoriellen Systeme können auch ganz normal im Unterricht in Übungsphasen eingesetzt werden und den Lehrkräften Rückmeldung geben, welche Schwierigkeiten die Schülerinnen und Schüler beim Aufgabenbearbeiten haben.

Wie können Eltern dazu beitragen, das Interesse für MINT-Fächer im Alltag früh zu fördern?

Eltern können mit Kindern in die Natur gehen, einfache naturwissenschaftliche Arbeitsweisen – wie Beobachten und Klassifizieren – mit den Kindern üben, sie können außerschulische Lernorte wie Science-Center und Museen aufsuchen. Vor allem kleine Kinder lieben die Warum-Fragen: Warum verschwindet das Wasser an der Nordsee, warum sind Wolken manchmal weiß und manchmal grau, warum verschwindet der Zucker im Kaffee und so weiter. Dieses konstruktiv und spielerisch aufzunehmen, ist mit wenig Aufwand verbunden und kann helfen, naturwissenschaftliche Interessen zu fördern.

Der geringe Anteil von Schülerinnen an Physik-Leistungskursen und Studentinnen in Ingenieurswissenschaften lassen die Diskussion um getrennten Unterricht wieder aufflammen. Ist das der richtige Weg?

Insgesamt haben alle Modellversuche zum geschlechtergetrennten naturwissenschaftlichen Unterricht eher enttäuschende Befunde gebracht. Wichtiger als die Geschlechtertrennung scheinen die Inhalte des Unterrichts zu sein und die gezielte Überwindung von Stereotypen durch die Lehrkräfte und die Eltern. Das Stereotyp, wonach Mädchen Mathematik, Physik, Technik und Informatik nicht können, muss überwunden werden. Das gilt vor allem auch in Familien, in denen gern solche Stereotypen gepflegt werden, etwa wenn die schlechte Note in Physik beim Sohn ein Problem ist, bei der Tochter aber nicht nach dem Motto ’Das muss sie ja nicht können’.

Prof. Olaf Köller ist Psychologe und Professor für Empirische Bildungsforschung an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und leitet dort das Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN).