Kiel

Die Ergebnisse zu den Grundschulen beziehen sich auf die Studie TIMSS von 2019 bei Viertklässlern. Die Unterrichtsausfälle durch die Corona-Pandemie sind also noch nicht erfasst. Trotzdem liegen die Leistungen der Grundschulkinder unter dem EU- und OECD-Mittelwert. „Rund 25 Prozent der Grundschulkinder befinden sich in Mathematik auf den untersten Kompetenzstufen, nur 6 Prozent sind leistungsstark“, heißt es in dem neuen MINT Nachwuchsbarometer.

Sorgenkind Sachunterricht und digitales Lernen

Dort werden regelmäßig die wichtigsten Daten und Fakten im technisch-naturwissenschaftlichen Bildungsbereich, den MINT-Fächern, erfasst und bewertet. Studienleiter ist Prof. Olaf Köller, Direktor des Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) an der Kieler Universität, Herausgeber sind die Körber-Stiftung und die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (acatech).

Doch nicht nur Mathematik macht den Bildungsforschern Sorge. Auch in den Naturwissenschaften – in der Grundschule im Sachkundeunterricht integriert – hinken viele Schüler hinterher. Diese Gruppe ist seit 2015 sogar angewachsen. Auch beim Bearbeiten digitaler Aufgaben liegen die Grundschüler deutlich unter dem EU-Durchschnitt.

Immer größere Unterschiede zwischen Schülern

Warum aber hat sich das Leistungsniveau zum Teil verschlechtert? Wesentliche Gründe sehen die Bildungsforscher in der großen Bandbreite der Voraussetzungen, die Kinder mitbringen. Solche sehr heterogenen Lerngruppen erschwerten die gezielte Förderung der leistungsstarken und der leistungsschwachen Kinder.

Zudem gebe es einen erheblichen Nachholbedarf an Lehrerfortbildungen in Mathematik und Naturwissenschaften, aber auch beim Einsatz digitaler Medien. Gerade schwache Schüler könnten von digitalen Tools und Lernplattformen profitieren. In Mathe hätten aber nur acht Prozent der Kinder entsprechend fortgebildete Lehrkräfte – im Sachunterricht 13 Prozent. Im EU-Durchschnitt seien es 27 und 28. Prozent.

Kostenloses Magazin für junge Forscher „Forscher“ heißt ein kostenloses Magazin, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung herausgegeben wird, richtet sich an 8- bis 12-Jährige, erklärt verständlich wissenschaftliche Themen und macht so neugierig auf weitere Entdeckungen. Das aktuelle Heft widmet sich schwerpunktmäßig unserem Boden. Außerdem berichtet ein Meeresbiologe über Tiefseeforschung und in einer Experimentier-Anleitung wird erklärt, wie der Sand auf dem Mars zu seiner roten Farbe kommt. In einem Rätsel kann das Erlernte direkt getestet werden. „Forscher“ kann kostenlos bestellt, als E-Paper gelesen oder aus dem Netz heruntergeladen werden. Lehrkräfte können das Magazin zudem im Klassensatz bestellen und in ihrem Unterricht einsetzen. Die neue Ausgabe kann bestellt werden unter forscher-online.de/bestellen, per Telefon unter 030-182722721 oder per E-Mail an vertrieb@forscher-online.de Bildungsangebote für Zuhause bietet auch die Körber-Stiftung: www.koerber-stiftung.de/digitale-bildung

Zu wenig Mädchen

In der Sekundarstufe 1 stellt der Report einen Mangel an MINT-Unterricht fest. Nur 3,25 Wochenstunden Mathe gebe es im Schnitt – beim PISA-Spitzenreiter Japan seien es fünf. Insgesamt führt die technische Bildung in Deutschland ein Schattendasein. Nur in Sachsen-Anhalt gibt es in allen Klassen das Fach Technik.

Die Fächerwahl ist noch immer stark vom Geschlecht geprägt. In den Leistungskursen Physik sind nur 25 Prozent weiblich. Bei den MINT-Ausbildungen liegt der Anteil sogar bei 11 Prozent, in den Ingenieursstudiengängen bei 25 Prozent.

Ein Endgerät für jedes Kind

Hinzu kommt: Mehr als jede fünfte MINT-Ausbildung wird wieder abgebrochen. Hauptgründe: fehlende Passung und fachliche Überforderung. Ohnehin wurden 2020 mit 160.000 Ausbildungsverträgen im MINT-Bereich rund 21.000 Verträge weniger abgeschlossen als 2019. Und nur ein Viertel des Rückgangs führt die Bundesagentur für Arbeit auf die Pandemie zurück.

All das habe Folgen, warnt der Präsident der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, Jan Wörner: „Die Herausforderungen der Gegenwart wie der Zukunft sind ohne MINT nicht zu lösen: Für Pandemie-Bekämpfung, Klimaschutz oder digitale Transformation braucht es technische und naturwissenschaftliche Bildung.“ Die Bildungsforscher fordern, dass Schulen für jeden Schüler ein eigenes digitales Lern-Endgerät bereitstellen. Notwendig seien auch IT-Support und Medienpädagogen in den Schulen. Die Lehrkraft bleibe aber die zentrale Figur.