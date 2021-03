Eckernförde

Trotz des zurückliegenden Corona-Schuljahrs fühlt sich Felix Höneise für seine Deutschklausur gewappnet. „Aufgaben, um uns selbst etwas beizubringen hatten wir immer genug“, sagt der Zehntklässler von der Peter-Ustinov-Schule in Eckernförde.

Es sei aber wichtig gewesen, dass die Abschlussklassen zur Prüfungsvorbereitung zuletzt zur Schule gehen konnten. Im Präsenzunterricht seien die wichtigsten Themen nochmal aufgefrischt worden.

Einen Selbsttest konnte er bereits Montagmittag machen. „Das war alles sehr gut organisiert.“ So gehe er mit mehr Sicherheit in den Prüfungstag.

MSA: Eine Prüfung weniger bedeutet weniger Stress

Dass er wegen Corona statt in Deutsch, Mathe und Englisch nur in zwei Fächern eine Prüfung ablegen muss, habe Druck verringert, findet der 16-Jährige.

Laut Landesschülersprecherin der Gemeinschaftsschulen, Amelie Grothusen, war die Entscheidung, welches Fach die Jugendlichen weglassen, aber für viele nicht leicht: „Verzichte ich auf eine Klausur in einem Fach, in dem ich sowieso gut bin und versuche mich dort zu verbessern, wo meine Leistung weniger gut war? Oder schreibe ich lieber keine Prüfung in dem Fach, das mir am wenigsten liegt?“

Ein Beratungsgespräch mit dem Klassenlehrer habe ihm geholfen, sagt Höneise.

Beide wollen nach ihrem MSA weiter die Schule besuchen. Aus seinem Freundeskreis weiß Höneise, dass einige mit der Frage gehadert haben, ob sie unter Corona-Bedingungen eine Ausbildung antreten wollen. Ohne Berufsmessen sei die Job-Wahl zudem schwieriger gewesen.

Schüler und Eltern wollen mehr Präsenzunterricht in der Oberstufe

Die Landesschülervertretungen Gemeinschaftsschulen und Gymnasien sowie der Landeselternbeirat der Gymnasien forderten unterdessen mehr Präsenzunterricht in der Oberstufe.

Solange nicht alle in der Schule unterrichtet werden können, müssten vorrangig diejenigen mit der kürzesten Zeit bis zum Abitur bedient werden. Das Augenmerk müsse verstärkt auf den Q1-Jahrgang gelegt werden. „Hier zählen bereits alle Leistungen in die Abiturnote und es geht immer mehr essenzieller Inhalt verloren“, teilten Eltern und Schüler mit. Jüngere Jahrgänge hätten deutlich mehr Zeit, um Lücken zu schließen.