Kiel

Es ist einer der wichtigsten Jobs, den der Landtag anzubieten hat: Wie Parteikreise berichten, soll Thomas Losse-Müller neuer Fraktionschef der SPD und damit Oppositionsführer werden. In dieser Rolle spielt er parlamentarisch direkt auf Augenhöhe mit dem Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) – und hat ausreichend Gelegenheit, öffentlichkeitswirksam sein Profil zu schärfen.

Nach der verlorenen Landtagswahl war um den Posten hinter den Kulissen heftig gerungen worden. Eigentlich hatte Parteichefin Serpil Midyatli den Job als Fraktionsvorsitzende weiterführen wollen. Das stieß aber nicht nur innerhalb der Fraktion auf heftigen Widerspruch. Eine ursprünglich für vergangene Woche angekündigte Wahl wurde kurzfristig verschoben. Midyatli, Mitglied im Bundesvorstand der Partei, war sogar in ihrem Wahlkreis Kiel-Ost, der für die anderen Parteien jahrzehntelang als uneinnehmbar galt, gegen eine CDU-Herausforderin unterlegen.

Parteikreise berichten, dass sich Losse-Müller und Midyatli am Wochenende untereinander geeinigt hätten und Midyatli auf ihre erneute Kandidatur verzichtet. Noch gehen die Spekulationen weiter. Es hieß, dass Midyatli möglicherweise Vize-Präsidentin des Landtags werden könnte, nachdem die SPD-Abgeordnete Kirsten Eickhoff-Weber, Parteichefin in Neumünster, ihren Wiedereinzug in den Landtag verpasst hatte. Statt ursprünglich 21 Abgeordnete stellen die Sozialdemokraten künftig nur noch zwölf. Für Mittwoch und Donnerstag hat sich die Fraktion zur Klausur verabredet, um über ihr weiteres Vorgehen zu beraten. Dort soll gewählt werden.