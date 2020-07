Hannover

Der Fall der vor 13 Jahre verschwundenen Maddie McCann führt offenbar zu einem Kleingarten bei Hannover. Mit einem Großeinsatz durchsucht die Polizei das Gelände direkt am Stichkanal Linden seit Dienstagmorgen. Nach Informationen der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ wurde das Areal komplett gerodet, außerdem ist ein Mini-Bagger im Einsatz. Was genau dort vermutet wird, verschweigen die Ermittler.

Die Polizei hat das Areal mit Sichtschutzzäunen abgeschirmt. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Braunschweig bestätigte auf HAZ-Anfrage lediglich, dass es sich um eine gemeinsame Aktion mit dem Bundeskriminalamt ( BKA) handelt. Es stehe aber im Zusammenhang mit der am 3. Mai 2007 aus einer Appartementanlage im portugiesischen Praia da Luz verschwundenen dreijährigen Maddie. Beide Behörden sind in Deutschland mit den Ermittlungen betraut.

Hauptverdächtiger lebte auch in Hannover

Seit Juni gilt der Deutsche Christian B. als Hauptverdächtiger in dem Fall. Der heute 43-Jährige war im selben Zeitraum in Portugal und verbüßt aktuell in Kiel eine mehrjährige Haftstrafe wegen Vergewaltigung einer 72-Jährigen – ebenfalls in Portugal. Doch auch in Hannover hat B. eine kriminelle Vergangenheit. 2007 zog er aus dem Ausland in die niedersächsische Landeshauptstadt. Im November 2010 verurteilte ihn das hiesige Amtsgericht wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe von 600 Euro, im Januar 2013 kam eine Verurteilung zu 1400 Euro wegen gemeinschaftlichen Diebstahls hinzu.

