Hannover/Seelze

Die Polizei hat am Mittwoch die Spurensuche in einem Privatgarten zwischen Hannover-Ahlem und Seelze-Letter beendet. Gegen 19 Uhr zogen die Beamten am Mittwoch von dem Gelände ab. Alle Sichtschutzzäune wurden abgebaut. Weiterhin unklar ist, ob die Ermittler Bewesisstücke sichergestellt haben. Die zuständige Staatsanwaltschaft Braunschweig schweigt weiter.

Am Morgen waren die Baggerarbeiten zunächst fortgesetzt worden, parallel gruben die Beamten die Parzelle an der Ahlemer Straße (B441) mit Spaten um. Das Bundeskriminalamt ( BKA) und die Staatsanwaltschaft Braunschweig hatten bereits am Dienstag nach Hinweisen im Fall der vermissten Madeleine – genannt Maddie – McCann aus Großbritannien. Die Dreijährige verschwand im Mai 2007 spurlos in Portugal. Die Spurensuche in Letter wurde von einem internationalen Medienaufgebot begleitet.

Die Polizei hat die Suchaktion in einem Privatgarten in Seelze-Letter im Zusammenhang mit der vermissten Maddie McCann am Mittwochabend beendet.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Deutsche Christian B. mit der Tat in Zusammenhang steht. Der heute 43-Jährige hielt sich in den Jahren nach Maddies Verschwinden unter anderem in Hannover auf – vielleicht sogar im jetzt durchsuchten Privatgarten. Eine Passantin berichtete am Dienstag, sie habe B. früher dort gesehen. Der unmittelbare Parzellennachbar dagegen erkannte den Verdächtigen auf einem Foto nicht wieder. Der Unbekannte, der etwa 2007 oder 2008 auf dem Grundstück lebte, soll aber zwei Hunde und einen Campingbus besessen haben. Am Mittwoch berichtete zudem ein anderer Anwohner aus Letter, ein Mann habe sich vor Jahren regelmäßig mit anderen auf dem Gelände aufgehalten. „Dort standen auch immer Autos mit ausländischen Kennzeichen.“

Keller freigelegt und durchsucht

Sowohl das BKA als auch die Staatsanwaltschaft Braunschweig machen seit Dienstag keine Angaben, was sie zu finden hoffen. „Wir wollen den Ermittlungserfolg nicht gefährden“, wiederholte auch am Mittwoch die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Julia Meyer, auf Anfrage. Sie schließe sogar aus, dass noch im Laufe dieser Woche weitere Details bekanntgegeben werden. Deshalb bleibt unklar, ob die Beamten wirklich nach einer Leiche oder womöglich nach Beweismitteln wie etwa Speichermedien suchen. Auf der Parzelle wurden Zelte aufgebaut, die am Dienstag noch vorhandene Grundplatte einer vor Jahren abgerissenen Laube wurde beseitigt. Dort und im Keller darunter kam am Vortag ein Spürhund zum Einsatz.

Die Sicht auf das Grundstück war zwei Tage lang mit Sichtschutzzäunen unterbunden worden. Am Mittwochmorgen optimierten die Beamten die Barriere sogar noch an den Übergängen der einzelnen Elemente, um den Blick auf den Einsatzort zu verhindern. Der Grund: das enorme Medieninteresse aus der ganzen Welt an der Suchaktion zwischen B441 und Stichkanal Hannover-Linden. Nach dem ersten Bericht der HAZ am Dienstagmorgen verbreitete sich die Nachricht über die Suchaktion im Fall Maddie unter anderem bis nach Thailand und Venezuela. Das BKA erklärte den Himmel über dem Privatgarten vorsorglich zur Flugverbotszone, weder Drohnen noch andere Flieger durften das Gebiet passieren. Am Abend flog die Polizei allerdings mit einer Drohne über das Gelände, um Luftaufnahmen anzufertigen.

Live-Berichte auf der ganzen Welt

Bereits am Dienstagabend machten neben deutschen Fernsehsendern unter anderem die britische BBC und ein australischer Sender Live-Schaltungen aus Letter. „Der Fall erregt weltweit Aufsehen“, sagte Reporter Ben Avery vom Sender 9 News Australia. Er kam am Vorabend aus London und berichtete um 23 Uhr das erste Mal für das Frühstücksfernsehen in Down Under. Seit Mittwochmorgen war unter anderem Sky News aus London vor Ort. „Die Geschichte ist seit Jahren ein riesiges Thema“, sagte Reporter Antoine Heulard vom französischen Nachrichtenkanal BFM TV, „Maddie ist überall bekannt.“ Auch RTL und NTV setzten ab 6 Uhr ihre stündlichen Live-Berichte fort.

Fernsehteams aus der ganzen Welt berichten aus Seelze-Letter. Quelle: Christian Elsner

Dazu kamen zahlreiche Reporter und Fotografen von Printmedien sowie Agenturen. Darunter sind die britischen Zeitungen Daily Mail, Sun und Mirror, die Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, AP und Getty. Auch aus den Niederlanden waren Reporter angereist: „Ich bin noch am Dienstagabend los“, sagte Nico Fassotte vom Telegraaf, hinzu kommt der Deutschland-Korrespondent des Algemeen Dagblad. Trotz des riesigen Medieninteresses galt unter den Reportern allerdings die vorherrschende Meinung, dass die Polizei bei ihrer Suche vermutlich nichts finden wird.

Verdächtiger Christian B. lebte in Hannover

Das BKA führt B. seit Anfang Juni offiziell als Hauptverdächtigen im Fall Maddie. Er soll zum „tatrelevanten Zeitpunkt“ am 3. Mai 2007 in Praia da Luz mit einem Handy telefoniert haben – genau dort verschwand das Mädchen aus einem Ferienappartement. Er ist auch wegen Kindesmissbrauchs vorbestraft. Der 43-Jährige verbüßt aktuell in Kiel eine Haftstrafe wegen Drogenhandels. Auch in Hannover wurde B. 2010 und 2013 straffällig. Außerdem verurteilte ihn das Landgericht Braunschweig wegen einer Vergewaltigung einer 72-Jährigen im Jahr 2005 zu sieben Jahren Haft – ebenfalls in Praia da Luz. Diese Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig, der 43-Jährige bestreitet die Tat.

Von Peer Hellerling/ Tobias Morchner