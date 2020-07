Elmshorn

Die Beamten seien nur knapp mit den Wurfmessern verfehlt worden, die Täter seien im Anschluss an die Tat zu Fuß geflüchtet.

Aufmerksame Bürger hätten die Beamten auf einen der geflüchteten Täter hingewiesen. Dieser habe daraufhin bis zu einem Wohnhaus in Elmshorn verfolgt werden können. Den Angaben der Beamten zufolge habe er sich dort gestellt und habe widerstandslos festgenommen werden können.

Der Elmshorner wurde am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt und es wurde ein Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen. Er ist nun in der Justizvollzugsanstalt in Lübeck.

