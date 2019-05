Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein - Badewasserqualität ist sehr gut Das Gesundheitsministerium verspricht unbeschwertes Plantsch-Vergnügen an allen Badestellen des Landes Schleswig-Holstein. Zum Start der offiziellen Badesaison am Sonnabend ist die Badegewässerqualität sehr gut, wie das Ministerium am Freitag mitteilte.

Die Badewasserqualität in Schleswig-Holstein ist im Mai 2019 sehr gut. Ausreißer war in der ersten Probe die Badestelle Ruhleben am Plöner See gewesen. Die dort festgestellte Grenzwertüberschreitung sei in einer zweiten Probe jedoch nicht bestätigt worden, hieß es. Quelle: Anja Rüstmann