Neuer Trend in der Pflege: Investoren legen ihr Geld zunehmend in Betreutem Wohnen und Pflege-Wohngemeinschaften statt in Heimen an. Das ist finanziell attraktiver und entspricht den Wünschen der Bürger. Die Barmer Krankenkasse warnt jedoch vor mangelnder Qualität in den Einrichtungen.