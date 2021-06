Köthel

Schock für einige Anwohner der Straße Donnerblock in Köthel (Kreis Stormarn): Sie entdeckten am Freitagmorgen, kurz vor 8 Uhr, ihren Nachbarn leblos im Garten eines Einfamilienhauses am Ortsrand.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann erstochen worden sein. Der alarmierte Rettungsdienst konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Was genau vorgefallen ist, ist noch unklar. Fest steht bislang nur: Der 51-jährige Mann starb offenbar durch Fremdeinwirkung, so Polizei und Staatsanwaltschaft Lübeck in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Mann starb in Köthel im Garten: Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln

Die Straße Donnerblock in Köthel wurde nach dem Tötungsdelikt weiträumig abgesperrt. Seelsorger kümmern sich um die Anwohner.

Neben den Polizisten der Direktion Ratzeburg rückten auch die Kriminaltechniker aus Lübeck zur Spurensicherung und Beamte der Mordkommission an. Die Staatsanwaltschaft Lübeck ist ebenfalls in die Ermittlungen eingebunden.

Die Ermittlungen stehen am Anfang, so dass zunächst keine weiteren Angaben gemacht werden können.

Von KN-online/Timo Jann