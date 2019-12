Neuenkirchen

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Neuenkirchen ( Kreis Dithmarschen) ist in der Nacht zum Dienstag ein Mann gestorben. Der 60-Jährige sei mit seinem Auto gegen 22.30 Uhr aus ungeklärten Umständen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Er wurde in dem Wrack eingeklemmt. Rettungskräfte versuchten den Mann zu reanimieren, doch er starb noch an der Unfallstelle.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann nicht angeschnallt gewesen sein, teilte die Polizei mit. Insgesamt war die Fahrbahn für mehr als zwei Stunden voll gesperrt. 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Weddingstedt und Neuenkirchen waren im Einsatz. Das Unfallfahrzeug wurde abgeschleppt.

Von dpa/RND