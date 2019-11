Die zuletzt in Kiel wohnhafte mutmaßlich falsche Ärztin sitzt seit Dienstag in Untersuchungshaft. Durch fehlerhafte Behandlungen soll sie für den Tod von mindestens vier Leuten verantwortlich sein, weitere leiden an Gesundheitsschäden. Die Staatsanwaltschaft und Polizei ermittelt wegen zahlreicher Verstöße.