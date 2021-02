Mann täuscht Tod in Ostsee vor – Landgericht Kiel will Urteil verkünden

Kiel

In einem spektakulären Fall um einen vorgetäuschten Tod in der Ostsee will das Kieler Landgericht am Mittwoch das Urteil verkünden. In dem Prozess müssen sich ein 53-jähriger Mann aus Kiel und dessen gleichaltrige Ehefrau wegen gemeinschaftlich begangenen versuchten Versicherungsbetrugs in 14 Fällen verantworten. Laut Anklage wollten sie - gemeinsam mit der Mutter des Angeklagten – 4,1 Millionen Euro von 14 Risiko-Lebens- und Unfallversicherungen kassieren. Doch sie flogen vorher auf.

Verteidiger plädieren auf Freispruch

Die Staatsanwältin beantragte für den 53-Jährigen vier Jahre Haft und für seine Frau zwei Jahre und zehn Monate. Das Verfahren gegen die mitangeklagte 87-jährige Mutter wurde abgetrennt. Die Verteidiger plädierten in allen Fällen auf Freispruch. Demnach blieb das Paar bei der Umsetzung des gemeinsamen Tatplans in straflosen Vorbereitungshandlungen stecken.

Die Aussichten der Angeklagten stehen gut: Das Gericht ließ bereits in einem rechtlichen Hinweis erkennen, dass es in nur einem Fall zu einer Verurteilung und in 13 Fällen zu Freisprüchen kommen könnte. Und die Richter entließen bereits den Angeklagten aus der Untersuchungshaft - mangels dringendem Tatverdacht.

Versicherungen forderten Sterbeurkunde

Um seine desolate Finanzlage zu beenden, inszenierte der 53-Jährige laut Anklage seinen vermeintlichen Tod durch ein Unglück mit einem extra dafür angeschafften Motorboot Anfang Oktober 2019. Die Ehefrau erstattete drei Tage später Vermisstenanzeige. Doch die Polizei schöpfte früh Verdacht. Ein Gutachter stellte Manipulationen an dem Boot fest, so dass es sank. Zudem gaben sich die Versicherungen nicht mit einer einfachen Todesmeldung der Polizei zufrieden, sondern forderten zumeist schon in den Geschäftsbedingungen eine Sterbeurkunde, was eine Zeitverzögerung von etlichen Monaten bedeutete.

Der 53-Jährige versteckte sich derweil monatelang - zunächst in Hamburg, dann im Wohnhaus seiner Mutter in Schwarmstedt (Niedersachsen). Dort wurde er Anfang Mai 2020 auf dem Dachboden entdeckt, hinter Kisten versteckt.

