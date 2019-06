Der Geiselnehmer in der Justizvollzugsanstalt Lübeck hat eine JVA-Psychologin am Montag mit einem Küchenmesser bedroht. Das Messer mit einer zwölf Zentimeter langen Klinge stammte nach ersten Erkenntnissen aus der JVA, wie die Landespolizei am Dienstag in Kiel auf einer Pressekonferenz mitteilte.