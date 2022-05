Kiel

Vom Marinestützpunkt Kiel aus ist am Dienstag das große niederländische Docklandungsschiff „Rotterdam“ zu einem Manöver in die Ostsee ausgelaufen. Das 166 Meter lange Schiff der Niederländer spielt in den nächsten Tagen eine wichtige Rolle bei einem Großmanöver vor Rügen.

Russlands Aufklärer haben die Seegebiete vor Rügen in diesen Tagen nicht ohne Grund im Blick. Der Grund ist das Manöver „Schneller Adler“. Die deutsche Division Schnelle Kräfte aus Hessen will dort eine Evakuierungsübung starten. Dabei sollen 2000 Soldaten aus Deutschland und den Niederlanden zusammenarbeiten.

Transportflieger der Luftwaffe, Kampfhubschrauber und eine Vielzahl von Transporthubschraubern von Marine, Heer und Luftwaffe werden rund um Rügen im Einsatz sein. Auch niederländische und deutsche Fallschirmjäger sollen zum Einsatz kommen.

„Die Übung findet im Schwerpunkt in Mecklenburg-Vorpommern und dort vorwiegend im Raum Rügen, Darß und Usedom statt“, teil die Bundeswehr auf ihrer Internetseite mit. Schwerpunkte sollen laut Bundeswehr Peenemünde, Trinwillershagen, Barth, Sassnitz und Neubrandenburg sein.

Die „Rotterdam“ wurde für diese Mission von ihrem Heimathafen Den Helder am Wochenende nach Kiel verlegt. In der Landeshauptstadt wurde Material der Marineflieger aus Nordholz und vom Seebataillon an Bord genommen.

Kooperation mit den Niederländern

Die deutsche und die niederländische Marine haben für die gemeinsame Nutzung der amphibischen Komponenten 2016 ein Abkommen geschlossen. Es sieht die Integration des deutschen Seebataillons in die niederländische Marine vor.

Neben dem Seebataillon kamen in Kiel auch zwei deutsche Sea King-Hubschrauber der Marineflieger auf die „Rotterdam“. Sie sind speziell für diese Mission mit schweren Maschinengewehren bestückt worden. Für die deutschen Marineflieger ist das 14­ 000 Tonnen schwere Schiff die ideale Operationsplattform. Die Bundeswehr verfügt über kein einziges derartiges Schiff. Die Niederländer verfügen über drei Schiffe mit so viel Platz für Hubschrauber und Soldaten. Die „Rotterdam“ kann ihr Heck absenken und verfügt über einen Dockraum für Landungsboote. Damit können von dem Schiff aus auch Landungsboote mit Panzern und Soldaten an Strände gebracht oder Menschen evakuiert werden.

Die Präsenz der „Rotterdam“ könnte auch ein Grund für steigenden Aktivitäten russischer Militärflugzeuge über der Ostsee bei Rügen sein. Das Manöver der Bundeswehr ist seit Wochen angekündigt.