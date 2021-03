Manöver in der Ostsee: Suche nach Seeminen im großen Verband

Auf der Ostsee hat die Saison der Seemanöver begonnen. Während im Baltikum bereits am Wochenende ein britisches Geschwader ein Manöver abhielt, startete am Montag vor Fehmarn die Seeübung „Minex 2021“. 13 Einheiten mit über 500 Soldatinnen und Soldaten an Bord testen dort die Suche nach Minen.