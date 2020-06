M. Hofmann: Reisende besser informieren

Kiel

Wer in diesen Tagen aus Schweden zurückkehrt, muss sich – von wenigen Ausnahmen abgesehen – seit Neuestem in häusliche Quarantäne begeben. Grund ist ein Anstieg der Corona-Erkrankungen in dem Land über die als kritisch definierte Grenze von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. So regelt es ein Passus in den Bekämpfungsverordnungen der Bundesländer.

Quarantäneregel muss bekannt sein

Schleswig-Holstein hat darauf zwar am Montagabend mit einer kurzen Pressemitteilung hingewiesen. Angekommen ist dieses Wissen bei den Reisenden aber nicht, wie sich gestern bei der Ankunft der Fähre zeigte. Und offenbar schien das auch niemanden zu kümmern. Informationen bei der Einreise? Fehlanzeige! Kontrollen am Terminal? Fehlanzeige! Es drängt sich die Frage auf, welchen Sinn eine Quarantäneregel ergibt, wenn niemand darauf achtet, dass sie bekannt ist und eingehalten wird. Sowohl die Reederei als auch das Gesundheitsamt der Stadt machen sich einen schlanken Fuß, wenn sie vor allem auf das Verantwortungsbewusstsein der Menschen setzen.

Denn was gut klingt, stellt Reisende vor eine gehörige Herausforderung: Sie sollen den Überblick behalten über ein sich täglich veränderndes Infektionsgeschehen. Hinzu kommen Corona-Verordnungen, die sich von Bundesland zu Bundesland unterscheiden und so kompliziert sind, dass sich selbst Behörden bei der Interpretation vertun. Um das Virus in Schach zu halten, braucht es beides – Eigenverantwortung und Regeln, die jeder versteht.

