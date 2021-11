Marie Alix Herzogin zu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg ist gestorben

Bienenbek

Marie Alix Herzogin zu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg ist tot. Die Mitbegründerin der Stiftung Louisenlund starb am Montag im Alter von 98 Jahren nach langer Krankheit im Kreise ihrer vier Kinder auf Gut Bienenbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde).

Geboren wurde sie am 2. April 1923 in Bückeburg als Marie Alix Prinzessin zu Schaumburg-Lippe. Sie wuchs als Diplomatentochter von Stephan Prinz zu Schaumburg-Lippe und Ingeborg Herzogin von Oldenburg in Sofia, Rom, Rio de Janeiro, Buenos Aires und Santiago de Chile auf.

Ihr Lebensmittelpunkt war bis zum Tod Gut Bienenbek

Zum Ende des Zweiten Weltkriegs lebte sie in Lensahn (Kreis Ostholstein) bei ihrer Oldenburger Familie. Bis zu ihrem Lebensende blieb sie Schleswig-Holstein treu. Am 9. Oktober 1947 heiratete sie Peter Herzog zu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Mit ihm und den vier Kindern fand sie ihren Lebensmittelpunkt in Bienebek an der Schlei.

Im Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes war sie über lange Zeit Vizepräsidentin und engagierte sich insbesondere in der Jugendarbeit. Zudem wirkte sie 1949 an der die Gründung der Stiftung Louisenlund zur Bildung und Erziehung mit.