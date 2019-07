Kiel

Das alte Schwarzweißfoto aus dem Jahr 1951 spricht Bände. Da steht die 57-jährige Erna Scheffler inmitten von altehrwürdigen Herren und wird von Bundespräsident Theodor Heuss als Richterin am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe vereidigt. Sie ist die erste und einzige Frau unter 24 Richtern. Und das bleibt sie auch die nächsten zwölf Jahre. Um das Wirken dieser erfolgreichen Juristin und ihren Kampf um mehr Gleichberechtigung geht es in der Doktorarbeit von Dr. Marike Hansen.

Erna Scheffler - eine Kämpferin für Frauenrechte

Eine Doktorarbeit, wie geschaffen für das Jahr 2019. Im Januar wurde gerade gefeiert, dass Frauen seit 100 Jahren wählen dürfen. Im Mai wurde das Grundgesetz 70 Jahre alt. 1949 wurde die Gleichberechtigung von Mann und Frau verfassungsrechtlich verankert. Was heute selbstverständlich scheint, war damals ein harter Kampf. Der Artikel 3 des Grundgesetzes über die Gleichberechtigung der Geschlechter war bei seiner Einführung äußerst umstritten. „Die erste Frau im Bundeskabinett, Elisabeth Schwarzhaupt, schrieb in einem Aufsatz: ,Für Frauen war es ein Glücksfall, dass mit Erna Scheffler eine Kämpferin für Frauenrechte als Richterin am Bundesverfassungsgericht tätig war’“, erzählt Marike Hansen. Mit ihrem Elan und ihrer Überzeugungskraft bei den Kollegen habe sie entscheidend an der Umsetzung des Artikel 3 mitgewirkt.

Drei Jahre lang forschte Dr. Marike Hansen über das Leben von Erna Scheffler, eine der erfolgreichsten Juristinnen des 20. Jahrhunderts. Sie war die erste Richterin am Bundesverfassungsgericht und Wegbereiterin einer geschlechtergerechten Gesellschaft.

Berufe wie Richter und Staatsanwalt waren nur Männer vorbehalten

Marike Hansen durchstöberte alte Akten und Urteile. Tauchte ab in Archive in Koblenz und Kassel. Beschäftigte sich mit dem Leben der Ausnahme-Juristin. Als Frau hatte es Erna Scheffler nicht leicht im Leben. Ihr Abitur musste sie als Externe auf einem Knabengymnasium ablegen. Als sie 1911 mit dem Studium begann, betrug der Frauenanteil an den Universitäten reichsweit 0,4 Prozent. „Als Studentin durfte sie das zweite juristische Staatsexamen nicht ablegen. Das war bis 1922 nur Männern vorbehalten“, sagt Marike Hansen. „Die klassischen juristischen Berufe wie Richter und Staatsanwalt blieben Frauen damit verwehrt.“ So wurden sie Hilfsarbeiterinnen in Kanzleien oder in der Wirtschaft. „Da verwundert es nicht, dass sich die frühen Juristinnen für die Emanzipation der Frau einsetzten“, so Hansen.

Eine der erfolgreichsten Juristinnen des 20. Jahrhunderts Erna Scheffler (1893-1983) war eine der erfolgreichsten Juristinnen des 20. Jahrhunderts. Doch das Leben der gebürtigen Breslauerin war voller Höhen und Tiefen: Als Frau musste sie dafür kämpfen, Abitur machen zu können und zu studieren. Sie heiratete, bekam eine Tochter und ließ sich scheiden. Im Zweiten Weltkrieg wurde ihr ein Berufsverbot erteilt, weil die Nazis sie als Halbjüdin einstuften. Monatelang musste sie sich bis zum Kriegsende in einem Gartenhäuschen außerhalb Berlins versteckt halten. Kaum war der Krieg vorbei, heiratete sie ihren zweiten Ehemann Georg Scheffler, der später Richter am Bundesgerichtshof wurde. Die Eheschließung war ihr zuvor als Halbjüdin verboten worden. Als Landesgerichtsrätin kehrte sie in den Justizdienst zurück. Es folgten Stationen in Düsseldorf, bis sie im September 1951 als einzige Frau an das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe berufen wurde. Ein Jahr zuvor hatte sie auf dem Deutschen Juristentag mit einem Vortrag zur Gleichstellung von Mann und Frau für Aufmerksamkeit gesorgt. Bis 1963 war sie dort als Richterin tätig. Nebenbei engagierte sie sich in zahlreichen Frauenverbänden. Im hohen Alter von fast 90 Jahren starb sie bei ihrer Tochter in London.

1914 besuchte Erna Scheffler zusammen mit ihrer Mutter bereits eine Frauenwahlrechtsveranstaltung. Als sie 1919 das erste Mal wählen durfte, war sie 26. „Ein Schlüsselerlebnis in ihrem Leben war aber vermutlich der Tod des Vaters, der eine Ölmühle besessen hatte“, erzählt Marike Hansen. „Da ist sie elf Jahre alt, und ihre Mutter bekommt einen Vormund gestellt, der in Vermögens- und Familienfragen die Entscheidungen trifft. Der Mutter wurde das damals nicht zugetraut.“ Ihre Mutter habe Erna deshalb immer ermutigt, einen eigenständigen Platz im Leben zu finden – durch eine gute Ausbildung, einen guten Beruf. „Es ist schon krass, dass all das gar nicht so lange her ist“, sagt Marike Hansen und ist froh, dass das heute anders ist. „Als ich studiert habe, waren wir ungefähr gleich viele Studentinnen und Studenten.“

Erna Scheffler - die einzige Frau am Bundesverfassungsgericht

Der Lebensweg von Erna Scheffler hat die junge Rechtsreferendarin schwer beeindruckt. „Sie hat so viele unterschiedliche Diskriminierungen erfahren und es dann trotzdem ans höchste deutsche Gericht geschafft“, so Marike Hansen. Zudem hatte sie nicht nur die rechtliche Situation der Frauen im Blick, sondern auch die tatsächliche. „Sie machte sich bereits damals Gedanken über Kinderhorte und Tagesschulen“, so Marike Hansen. „Und wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser klappen könnte.“

Zwölf Jahre lang war Erna Scheffler die einzige Frau am Bundesverfassungsgericht. Seit 2016 sind dort das erste Mal in der Geschichte gleich viele Richterinnen und Richter tätig.

Für ihre Doktorarbeit bekam Marike Hansen übrigens nicht nur den mit 1000 Euro dotierten Genderpreis der Kieler Uni, sondern auch noch die Bestnote.

