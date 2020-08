Kiel

„Corona hat unseren täglichen Dienst verändert, und wir haben darauf reagiert“, sagt Flottillenadmiral Christian Bock, Kommandeur der Einsatzflottille 1 aus Kiel. Dabei werden grundsätzlich die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) beachtet.

Die Vorgaben zum Mindestabstand sind aber nicht für jeden der 16.200 Marine-Soldaten einzuhalten. „Natürlich stellt das unsere Bootsbesatzungen vor besondere Herausforderungen“, räumt auch Bock ein.

"Der Mund-Nasen-Schutz gehört in jede Bord- und Feldjacke"

Da die baulichen Voraussetzungen in einem U-Boot, Hubschrauber oder Minenjäger nicht für Pandemie-Fälle geschaffen wurden, müssen sich die Soldaten anderweitig schützen. „Der Mund-Nasen-Schutz gehört bei uns in jede Bord- und Feldjacke. Aber an Bord kann es schon mal enger als die 1,5 Meter werden. Daher ist es dort besonders wichtig, sich an die Hygieneregeln zu halten und vertrauensvoll mit dieser Situation umzugehen“, so Bock.

Ein Schlüssel im Kampf gegen das Virus fällt der Kontaktvermeidung zu. Auslandsfahrten werden so geplant, dass Hafenbesuche auch ohne Landgang möglich sind. Besonders hart ist dies bei Einheiten, die bis zu 200 Tage im Einsatz sind. Seit August läuft der Dienst wieder im Normalbetrieb. Aktuell sind aus Kiel sieben Minenjäger mit dem Tender „ Werra“ nach Norwegen gereist. Der Minenjäger „ Grömitz“ ist im Nato-Einsatz auf der Nord- und Ostsee. Die Aufklärungsschiffe „ Oste“ und „Alster“ sowie der Tender „Main“ beschatten russische Marinemanöver.

Vor jedem Einsatz wird die Crew abgeschottet

Um das Einschleppen von Viren an Bord zu vermeiden, wird vor jedem Einsatz die Crew abgeschottet. „Eine zweiwöchige Quarantäne vor dem Auslaufen in einen Einsatz ist inzwischen zur Normalität geworden“, so Bock. Ähnliche Verfahren gibt es auch in der Handelsschifffahrt.

Nur einmal gab es eine Schrecksekunde bei der Einsatzflottille in Kiel. Das Minenjagdboot „ Fulda“ musste am 5. August ein Manöver auf der Ostsee abbrechen und nach Kiel zurückkehren, da ein Soldat Symptome zeigte. Nach der Testung konnte das Boot aber schon nach zwei Tagen wieder auslaufen und das Manöver fortsetzen.

Minensucher helfen in Kieler Seniorenresidenz

Sollte es Soldaten mit Symptomen geben, halten alle Marine-Stützpunkte in den Unterkünften Quarantänestuben vor, um schnellstmöglich reagieren zu können. „Dass das gut funktioniert, beweisen die Zahlen. Die bestätigten Fälle der Einsatzflottille 1 sind bis heute einstellig“, so Bock. Es gab in der gesamten Marine bislang nur zwölf bestätigte Covid-19-Fälle. Alle Soldaten sind genesen. Inzwischen hat sich die Situation so weit entspannt, dass der Inspekteur seinen Info-Brief mit der Sommerpause der Marineaktivitäten am 9. Juli eingestellt hat.

Die Marine hilft in Kiel aber auch an Land. Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden sechs „Züge Unterstützung Bevölkerung“ aufgestellt. Dazu gehören auch 31 Soldaten des 3. Minensuchgeschwaders, die mehrere Wochen Amtshilfe bei der Versorgung in einer Kieler Seniorenresidenz leisteten.

