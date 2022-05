Eckernförde

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat mit ihrem Besuch des Stützpunktes Eckernförde Hoffnungen auf eine bessere Ausstattung der deutsche Marine geschürt. Vom beschlossenen Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro müssten alle Bereiche der Streitkräfte profitieren. „Deswegen wird es auch die Marine treffen, im positiven Sinne, dass wir sie besser ausstatten“, erklärte Lambrecht.

Das in Eckernförde beheimatete 1. U-Bootgeschwader könnte eine höhere finanzielle Unterstützung besonders gut gebrauchen. Von den insgesamt sechs U-Booten stehen nach KN-Informationen aktuell nur zwei für Einsätze voll ausgerüstet bereit. Bis zu vier U-Boote lagen in diesem Frühjahr dagegen zum Teil wochenlang in der Kieler Werft oder im Marinearsenal. Das Problem ist seit 2017 bekannt, als über Monate kein einziges einsatzbereites U-Boot zur Verfügung stand.

Die Reparaturanfälligkeit dürfte auch Thema der Gespräche an Bord von „U34“ gewesen sein, mit dem die Ministerin am Montag auf eine kurze Fahrt ging. Im U-Boot stand auch ein Austausch mit Vertretern des 1. U-Bootgeschwaders und des Kommandos Spezialkräfte der Marine auf dem Programm. Die konkreten Gesprächsinhalte wurden als vertraulich behandelt.

Mehr als eine längere Einsatzfahrt pro Jahr ist nicht drin

Die Sorgen der U-Bootfahrer sind allerdings bekannt. Mehr als eine längere Einsatzfahrt pro Jahr sei nicht drin, heißt es aus Marinekreisen. Ihre Fähigkeiten könnten die Soldaten deshalb kaum richtig einbringen. Offiziell bestätigt wird das nicht. „Zur Einsatzbereitschaft der Marine sowie zu Fahrten machen wir wegen der politischen Lage keine konkreten Angaben“, erklärte ein Sprecher des Marinekommandos in Rostock.

Nur Polen hat noch ein U-Boot der Nato

Dass U-Boote gerade jetzt von großer Bedeutung wären, ist aus Sicht von Militärexperten allerdings unstrittig. „Die deutschen U-Boote sind die einzigen in der Ostsee stationierten U-Boote der Nato, die für verdeckte Operationen oder zur Aufklärung eingesetzt werden können“, sagt Johannes Peters, Abteilungsleiter Maritime Strategie und Sicherheit am Institut für Sicherheitspolitik an der Kieler Universität. Zwar hat Polen noch ein U-Boot. Das stammt aber aus der Sowjetunion und ist nur noch bedingt einsatzbereit. Die sechs deutschen U-Boot seien deshalb wichtig. Sie könnten Informationen liefern, „die dann der Politik zur Bewertung der Lage dienen“, so Peters.

Wegen der mangelnden Chancen zur Seefahrt leidet auch die Nachwuchswerbung. „Der Personalmangel wirkt sich auf die U-Boote aus. Im Moment haben wir mehr U-Boote als vollständige Besatzungen“, erklärt Marco Thiele, Sprecher für die Marine im Bundeswehrverband.

Bis sich die Lage grundlegend bessert, dürften noch Jahre vergehen. Aktuell sind zwei neue U-Boote bestellt. Die Anschaffung von zwei weiteren ist in der Planung. Ab 2030 könnte die Marine dann wieder über zehn U-Boote verfügen. Noch 1992 lag die Zahl mit 23 doppelt so hoch.