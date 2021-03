Kiel

Die Einsatzzeiten der in Kiel beheimateten Minenjagdboote in den Nato-Einsatzverbänden wird von sechs auf drei Monate halbiert, bestätigte ein Sprecher der Marine auf Anfrage. Damit reagiert die Marine auf die mangelnden Möglichkeiten der Bootsbesatzungen beim Landgang in den Häfen.

Durch die strengen Einreisebestimmungen und den Vorgaben zum Infektionsschutz ist es den Soldaten verboten, die Einheiten zu verlassen. „Wenn die Soldaten dann sechs Monate an Bord ihrer Schiffe bleiben müssen, ist das schon eine erhebliche Belastung“, so Fregattenkapitän Achim Winkler vom Marinekommando.

40 Frauen und Männer halten sich auf Minenjagdbooten auf

Die Minenjagdboote sind jeweils 54 Meter lang und haben etwa 40 Frauen und Männer als Besatzung. „Da ist verdammt wenig Platz für die Privatsphäre“, so Winkler. Deshalb wurde im Marinekommando die Entscheidung zur Verkürzung der Einsatzzeiten für die Dauer der Pandemie bei der Nato angemeldet.

Da die vier ständigen Einsatzverbände der Nato zu den Krisenreaktionskräften des Bündnisses gehören, müssen Veränderungen bei den Einsatzzeiten auch mit dem Nato-Marinekommando Marcom in Northwood (London) gemeldet werden.

Einlaufbedingungen in Dänemark sind restriktiv: Besuch abgesagt

Aktuell betrifft diese Entscheidung als erstes Boot die „Datteln“ vom 3. Minensuchgeschwader aus Kiel. Das Boot befindet sich seit Januar im ständigen Minenabwehrverband 1 der Nato. Die Einheiten hatten im Januar und Februar in der Nordsee bei extremen Wetterbedingungen alte Minen und Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg gesucht und gesprengt.

Ein Besuch zur Erholung in Dänemark musste abgesagt werden, da die Einlaufbedingungen auch Dänemark in der Pandemie sehr restriktiv sind. „Deshalb wurde der Verband nach Kiel umgeleitet“, so Winkler. Ende März soll jetzt der Minenjäger „Sulzbach-Rosenberg“ mit der Besatzung der „Weilheim“ an Bord die „Datteln“ im Verband ablösen.

Regelung betrifft vorerst nur Minenjagdboote

Beim Bundeswehrverband wird die Entscheidung begrüßt. „Die Besatzungen auf den Booten sind ohnehin schon extrem gefordert, da kommt diese Entscheidung jetzt genau richtig“, so Fregattenkapitän Marco Thiele, Vorsitzender Marine im Deutschen Bundeswehrverband.

„Bei den großen Einheiten kann man sich mehr bewegen und hat auch mal Freiräume. Auf einem Minenjagdboot mit 54 Metern Länge geht das alles nicht“, so Thiele. Die Regelung gilt deshalb auch vorerst während der Pandemie nur für die zwölf Minenjagd- und Minensuchboote des 3. Minensuchgeschwaders aus Kiel.