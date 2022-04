Rendsburg

Die Verlegung der Seenotrettungsmaschinen des Marinefliegergeschwaders 5 erfolgte vor einigen Tagen eher still. Die Fluggeräusche der Sea-King-Hubschrauber haben das Vorhaben aber schnell öffentlich werden lassen. „Die Marineflieger nutzen den Fliegerhorst Hohn jetzt temporär als Außenstelle für den SAR-Dienst“, bestätigte ein Sprecher der Bundeswehr in Kiel am Mittwoch. Grund für die Stationierung der rund 50 Jahre alten Maschinen sind Verzögerungen bei Arbeiten an der Infrastruktur an den Außenstellen des Geschwaders in Rostock-Warnemünde, Borkum und Helgoland.

Beim Such- und Rettungsdienst (SAR) der Marine kommt es auf Schnelligkeit an. Deshalb hat die Marine sich für die vorübergehende Verlegung der einsatzbereiten Sea-King-Hubschrauber nach Hohn entschieden. Der zuletzt vom Lufttransportgeschwader 63 genutzte Fliegerhorst liegt geografisch so optimal, dass alle Positionen von Rügen bis Borkum optimal erreicht werden können.

Sparzwänge durch Bundeswehr-Reform

Bis 2013 waren die einst 22 Sea-King-Hubschrauber mit dem Marinefliegergeschwader 5 deshalb auch in Kiel-Holtenau stationiert. Im Zuge der Bundeswehr-Reform erfolgte angesichts der Sparzwänge die Verlegung nach Nordholz bei Cuxhaven. Seit 2013 haben die Marineflieger nur noch einen Standort.

Auf diesem wird es jetzt etwas eng, da zeitgleich Kapazitäten für die Einführung des neuen Sea- Lion-Hubschraubers gebraucht werden. Deshalb wurde für die verbliebenen Sea King-Hubschrauber innerhalb der Bundeswehr nach einem Ausweichflugplatz gesucht.

Der als Nato-Flugplatz zertifizierte Stützpunkt Hohn in der Nähe von Rendsburg bot sich an, so der Sprecher der Bundeswehr auf Nachfrage. Das Taktische Luftwaffengeschwader 51 „Immelmann“ aus dem benachbarten Jagel nutzt den Flugplatz mit ihren Tornado-Jets bereits als Ausweichplatz.

Die Soldaten vom Luftwaffengeschwader 51 richteten ihren Kameraden von der Marine eine Unterkunft und Basis im ehemaligen Staffelgebäude der Bell-Rettungshubschrauber des LTG63 ein, die eine räumliche Nähe zu den Abstellflächen der schweren SAR-Hubschrauber hat. Ziel sei es, in nur 15 Minuten nach der Alarmierung mit den Hubschraubern in der Luft zu sein. „Dank der großartigen Unterstützung können die SAR-Besatzungen der Marine ihre Aufgabe weiterhin ohne Einschränkungen wahrnehmen“, heißt es in einer Mitteilung.

Nutzung in Hohn bis Monatsende begrenzt

Aktuell ist die Nutzung von Hohn bis zum Monatsende begrenzt. Ob die Infrastrukturarbeiten bis dahin beendet sind, ist fraglich. Angesichts des ausgelasteten, aber nach wie vor wachsenden Marinefliegerstützpunktes Nordholz ist dies aber vielleicht nicht die letzte Kooperation.

Die Rückkehr der Sea-King-Hubschrauber sorgte umgehend für Zustimmung in der Landesregierung. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) schrieb an den Inspekteur der Marine, um für eine dauerhafte Nutzung von Hohn durch die Sea King zu werben. Mit Blick auf die Rettungskette und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger in Schleswig-Holstein bot die Innenministerin dem Inspekteur der Marine die uneingeschränkte Unterstützung des Innenministeriums an.

Angesichts der beginnenden Wassersport- und Kreuzfahrtsaison sind bei Notfällen auf der Ostsee sind die jetzt kürzeren Anflugzeiten von Hohn aus von Verteil. Die Rettung von Menschen ist so schnell möglich.