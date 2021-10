Kiel

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat am Donnerstag die Marineschule in Flensburg-Mürwik besucht. Die Ministerin wollte sich dabei über die Ausbildung der Kadetten der Marine informieren. Der Kommandeur der Marineschule, Flottillenadmiral Jens Nemeyer (58), begrüßte Kramp-Karrenbauer am Donnerstag im „Roten Schloss am Meer“, wie die Marineschule genannt wird. Die Politikerin wollte sich einen persönlichen Eindruck von der praktischen Ausbildung der Offizieranwärter verschaffen und auch mit Soldatinnen und Soldaten ins Gespräch kommen.

Auf dem Programm standen bei einem Rundgang unter anderem Stationen beim 2018 modernisierten Schiffsführungssimulator und der Segelvorausbildung am Übungsmast der Schule. Dort lernen die künftigen Kadetten des Segelschulschiffs „Gorch Fock“ das Aufentern in die Takelage an Land. Kramp-Karrenbauer wollte am Nachmittag auch zu den Offizieranwärterinnen und Offizieranwärtern sowie dem Stammpersonal der Marineschule sprechen.

Erst in der vergangenen Woche war die Verteidigungsministerin bei der Marine im Norden zu Besuch. Kramp-Karrenbauer fuhr am 4. Oktober auf der runderneuerten „Gorch Fock“ auf deren Heimreise nach jahrelanger Werftzeit von Eckernförde nach Kiel mit. Tausende Menschen beobachteten die Heimkehr des Dreimasters von den Ufern aus.

