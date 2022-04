Marne

Nach einer Verpuffung oder Explosion auf dem Gelände einer Tankstelle in Marne (Kreis Dithmarschen) am Dienstagmorgen ist ein Mann seinen schweren Verletzungen erlegen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 60-Jährige aus der Nähe von Magdeburg von der Druckwelle durch das Dach eines benachbarten Hauses geschleudert.

Die Bergungsarbeiten gestalteten sich laut einer Polizeisprecherin aufwendig. Um den lebensgefährlich verletzten Mann zu retten, musste das Dach geöffnet werden. Ein Rettungshubschrauber stand bereit, um den Verunglückten in ein Krankenhaus zu bringen. Da der 60-Jährige für den Transport im Hubschrauber nicht stabil genug war, wurde er mit einem Rettungswagen ins Heider Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er.

Weitere Menschen sind bei dem Unglück nach aktuellem Stand nicht zu Schaden gekommen sein.

Männer führten an der Tankstelle in Marne Reinigungsarbeiten an Benzin-Tank durch

Nach ersten Erkenntnissen sollten zwei Männer auf dem Tankstellen-Gelände in der Meldorfer Straße Reinigungs- und Versiegelungsarbeiten an einem 25 000-Liter-Benzin-Tank durchführen. Im Zuge dieser Tätigkeit flog der Tank in die Luft und einer der Männer wurde durch das Hausdach geschleudert. Ob es sich um eine Explosion oder eine Verpuffung handelte, ist noch nicht geklärt.

Die Ermittlungen der Kripo zu der Ursache des Unglücks dauern an.