Ein Lkw-Fahrer hatte die Höhe der Brücke falsch eingeschätzt, war mit seinem Lastwagen mit Kranaufsatz hängengeblieben und kam verletzt in ein Krankenhaus in Husum. Ein Sachverständiger prüfte den Schaden an der Brücke.

Zwischen Bredstedt und Niebüll wurde ein Busverkehr eingerichtet.

