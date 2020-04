Ersten Kliniken in SH drohen die Schutzmasken auszugehen – Spenden erwünscht

Kiel

Im Städtischen Krankenhaus Kiel (SKK) reicht der Vorrat für 14 Tage. Laut Geschäftsführer Roland Ventzke sind weitere Masken bestellt. Er warte mit Spannung auf die Lieferung. Der Ärztliche Direktor, Dr. Sebastian Ullrich, berichtet, dass er eine Einweg-Maske nach zwei bis drei Stunden Nutzung wegwerfen müsse - wenn er Kontakt zu Patienten habe. Ohne Kontakt nutze er eine Maske aus Sparsamkeit von morgens bis abends.

Imland-Klinik hangelt sich "von Woche zu Woche"

In der Rendsburger Imland-Klinik plant man laut einer Sprecherin „von Woche zu Woche“ und hat die Auswahl der Zulieferer „deutlich erweitert, um ausreichend Schutzausrüstung zur Verfügung zu haben“. Am dringlichsten fehlen FFP2-Masken, aber auch Mittel zur Desinfektion von Flächen und Mundnasenschutz.

Klinikum Preetz bittet um Sachspenden

Am Klinikum Preetz, wo die Bestände nach Angaben von Geschäftsführer Hermann Bölting im Rettungsdienst noch zehn bis zwölf Tage ausreichen, ist man inzwischen zur Eigeninitiative übergegangen. Die Leitung will sich auf die Zusagen der Landes- und Bundesregierung allein nicht mehr verlassen und hat die Bevölkerung aufgerufen, Schutzmasken und -brillen zu spenden. FFP2- und FFP3-Masken, die im medizinischen Bereich eingesetzt werden, aber auch einfacher Mundnasenschutz und Schutzbrillen können dort täglich von 8 bis 18 Uhr am Eingang abgegeben werden. Die ersten 220 FFP2-Masken seien originalverpackt in Plastikfolie und Kartons eingetroffen. Bei Bedarf habe man die Möglichkeit, Masken erneut zu sterilisieren.

Masken für Uniklinik statt Asbestsanierung

Am Uniklinikum Schleswig-Holstein ( UKSH) sind auch erste Spenden eingetroffen. Sprecher Oliver Grieve berichtete von einem Unternehmen, das auf Asbestsanierungen spezialisiert ist und einen Teil seiner Lagerbestände an Masken in der Notaufnahme abgegeben habe. „Darüber haben wir uns sehr gefreut.“ Derzeit verfüge das UKSH über einen ausreichenden Bestand an persönlicher Schutzausrüstung für das Personal. „Das ist der detektivischen Recherche unseres Dezernats für Wirtschaft und Versorgung zu verdanken. Die Kollegen suchen weltweit.“

Ministerium unterstützt Eigeninitiative der Kliniken

Im Kieler Sozialministerium bewertete man die Spendenaktionen der Kliniken am Donnerstag ausdrücklich positiv. „Alle müssen gemeinsam daran arbeiten, diese schwierige Situation zu entschärfen“, sagte Haussprecher Christian Kohl. Auch habe sich gezeigt, dass die Krankenhäuser über ihre etablierten Beschaffungswege in der Regel besser an Schutzkleidung herankommen als über den Sonderbeschaffungsweg von Bund und Ländern. „Für eine Vorratshaltung in den Kliniken muss daher in erster Linie der Weg der eigenen Beschaffung genutzt werden.“

Nur geringe Bestände in der Landesnotreserve

Dessen ungeachtet arbeitet das Gesundheitsministerium des Landes weiter am Aufbau einer strategischen Reserve für persönliche Schutzausrüstungen der medizinischen Mitarbeiter. Bislang seien die Bestände aufgrund des Engpasses auf dem Weltmarkt gering, räumte Kohl ein. Man könne bei FFP2-Masken und Schutzkitteln nur von einer Nothilfe sprechen. Die Materialien seien grundsätzlich für Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, den öffentlichen Gesundheitsdienst, Rettungsdienste und besondere ambulante Bedarfe gedacht. Die Verteilung erfolge nach einem priorisierten Prüfverfahren. „Es kann auch zur Ablehnung des Antrags oder zumindest einer Reduzierung der Menge kommen.“

Hoffnungsschimmer mit Blick auf China

Nach vorsichtiger Einschätzung der Hamburger Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer Storcks ( SPD) könnte sich die Lage bald entspannen. Hintergrund sei, dass „in China, wo viel Schutzmaterialien herkommen, auch wieder produziert wird“. Zudem habe Deutschland eine Art Luftbrücke aufgebaut, damit diese Materialien direkt nach Deutschland kommen. Für nächste Woche seien Lieferungen der Bundesregierung angekündigt.

