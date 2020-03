Abitur ohne Prüfung? Der Vorstoß von Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat unter Lehrern, Eltern und Schülern eine heftige Diskussion ausgelöst. Es gibt viel Kritik an dem Vorschlag. Eine Mutter und Ärztin schreibt in einem offenen Brief , warum eine Absage unnötig und unfair wäre.