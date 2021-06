Der Druck auf Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wächst. Am Freitag wurde bekannt, dass die Bundesländer Millionen fehlerhafter FFP-Masken des Bundes aus dem Verkehr gezogen hatten. Allein in Schleswig-Holstein waren es 3,7 Millionen. SPD-Fraktionschef Ralf Stegner fordert Spahns Rücktritt.

Von Christian Hiersemenzel