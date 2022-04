Für den Mund-Nasen-Schutz gilt ab Sonntag, 3. April, nur noch eine Empfehlung in Schleswig-Holstein. Kritik kommt von Eltern und aus der Pflege – das Coronavirus könne sich wieder stärker ausbreiten, warnen sie.

Ende der Maskenpflicht: Experten mahnen zur Vorsicht in Schleswig-Holstein

Coronavirus - Ende der Maskenpflicht: Experten mahnen zur Vorsicht in Schleswig-Holstein

Coronavirus - Ende der Maskenpflicht: Experten mahnen zur Vorsicht in Schleswig-Holstein

Von Tilmann Post