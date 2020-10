Von KN-online (Kieler Nachrichten)

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder haben sich am Mittwoch auf neue Corona-Maßnahmen verständigt. Schleswig-Holstein will noch einen Schritt weiter gehen: Die Maskenpflicht für Wochenmärkte und Restaurants wird ausgeweitet. An den Reiseauflagen für Touristen aus Risikogebieten will Schleswig-Holstein festhalten. Quelle: Eduardo Parra/Europa Press/dpa, Roberto Pfeil/dpa, Hauke-Christian Dittrich, dpa