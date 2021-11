Kiel

Die Corona-Regeln in Schleswig-Holstein werden zum 22. November 2021 verschärft. Für Schülerinnen und Schüler hat das Konsequenzen. Sie müssen nun wieder mit Maske den Unterricht folgen. Wie die Maskenpflicht in den Schulen umgesetzt wird – die wichtigsten Punkte im Überblick.

Ab wann gilt die Maskenpflicht an Schulen in Schleswig-Holstein?

Offiziell ab Montag, 21. November 2021, wenn die neue Corona-Bekämpfungsverordnung in Schleswig-Holstein gilt. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) ruft aber schon jetzt dazu auf, ab sofort wieder im gesamten Schulgebäude Masken zu tragen, auch an den Sitzplätzen. Mit einer Ausnahme: „Lediglich dort, wo es zum Spracherwerb pädagogisch sinnvoll und notwendig ist, kann auch weiterhin im Unterricht am Platz für einen begrenzten Zeitraum auf die Maske verzichtet werden“, sagt Prien.

Wie ist die Maskenpflicht geregelt?

Nachdem die Maskenpflicht zuvor am Sitzplatz ausgesetzt worden war, gilt sie nun wieder im gesamten Schulgebäude. Eine Ausnahme soll lediglich dann gemacht werden, wenn es um Spracherwerb geht (z.B. Deutschunterricht, DaZ oder auch wenn es pädagogisch geboten ist, wie in bestimmten Situationen im Förderbereich).

Fällt durch die Maskenpflicht die Testpflicht für Schülerinnen, Schüler und Beschäftigten weg?

Nicht grundsätzlich. Heißt: Alle ungeimpften Schülerinnen und Schüler müssen sich weiter zwei Mal pro Woche in der Schule testen; die geimpften und genesenen Schülerinnen und Schüler sollen die Gelegenheit wahrnehmen, sich in der Schule zu testen. Das gilt ebenso für alle an Schule Beschäftigten.

Sollte es einen bestätigten Fall in einer Lerngruppe geben, wird in dieser Lerngruppe fünf Schultage lang täglich getestet. Auch den Genesenen und Geimpften wird dringend empfohlen, an den Testungen in der Schule teilzunehmen.

Wie ist die aktuelle Corona-Lage an Schulen in Schleswig-Holstein?

Die Pandemielage an den Schulen sei angespannt, aber nicht kritisch. „Wir erleben in Schleswig-Holstein derzeit eine Situation, die wir so ähnlich schon aus vorangegangenen Wellen der Pandemie kennen. Während es in den meisten Bundesländern zu einem massiven Anstieg der Inzidenzen mit teils wochenlangem exponentiellen Wachstum gekommen ist, steigen die Inzidenzen in den Altersgruppen in Schleswig-Holstein deutlich moderater“, so Karin Prien. Dies bedeute aber nicht, dass man sich von der bundesweiten Entwicklung oder derjenigen im Nachbarland Dänemark abkoppeln könne.

Könnten die Regeln an Schulen weiter verschärft werden?

„Unser oberstes Ziel bleibt die Sicherstellung des Präsenzunterrichts für alle Schülerinnen und Schüler“, so Karin Prien. „Um dieses Ziel zu erreichen, kehren wir zur Maskenpflicht am Platz zurück.“ Gerade an den weiterführenden Schulen hätten die meisten Jugendlichen ohnehin auch weiterhin Masken getragen.

Zusätzlich hob Prien das Angebot hervor, dass auch die geimpften und genesenen Schülerinnen und Schüler und alle an Schule Beschäftigten weiterhin am Testverfahren in den Schulen teilnehmen können.

Wenn es künftig Corona-Impfungen für Kinder ab fünf Jahren gibt – wie geht das Land dann vor?

In Kürze soll es auch eine Impfung für Kinder ab fünf Jahren geben. Die Europäische Arzneimittelbehörde werde wohl schon bald grünes Licht für eine zugelassene Kinderimpfung geben. „Sprechen Sie mit ihren Kinderärztinnen und -ärzten über die Möglichkeit einer Impfung für ihr Kind. Die Landesregierung trifft alle notwendigen Vorbereitungen, um auch Kindern landesweit unkomplizierte und leicht zugängliche Impfangebote machen zu können“, so Prien.