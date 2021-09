Bald soll die Maskenpflicht an den Schulen in Schleswig-Holstein fallen. Die Landesregierung hat den Schülerinnen und Schüler im Norden ein Ende der Maskenpflicht für einen Zeitpunkt nach den Herbstferien in Aussicht gestellt. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) wurde später auf Anfrage der Kieler Nachrichten präziser.